بانک تات با سرمایه 200 میلیارد تومان می آید

سید بهاء الدین حسینی هاشمی در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت بانک تات که در شرف تاسیس است، گفت: شورای پول و اعتبار اساسنامه سه بانک تات، دی و انصار را به تصویب رساند، بنابراین هم اکنون بانک تات آماده پذیره نویسی و تکمیل سرمایه خود از این طریق است.

مدیرعامل بانک تات سرمایه اولیه این بانک را 200 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: 100 میلیارد تومان از سرمایه اولیه بانک توسط موسسین آن تامین شده و 100 میلیارد تومان نیز از طریق پذیره نویسی تامین خواهد شد.

وی با بیان اینکه این بانک اولین بانکی است که 50 درصد سرمایه اولیه آن از طریق پذیره نویسی تامین می شود، گفت: سایر بانکها اکثرا 20 و نهایتا 30 درصد سرمایه خود را از این طریق تامین کرده اند.

حسینی هاشمی سهامداران این بانک را عمدتا بخش صنایع کشور از جمله صنعت خودروسازی و صنایع مبل و چوب و همچنین بخش ورزش کشور عنوان کرد و گفت: احتمالا پذیره نویسی بانک تات از مهر ماه امسال آغاز خواهد شد.

حذف مراجعه مردم با تاسیس بانکهای مجازی

وی همچنین در خصوص راه اندازی بانک مجازی نیز گفت: این نوع بانکها با استفاده از تکنولوژی های جدید الکترونیکی و مخابراتی، سرویس و خدمات را مانند سایر بانکها به مردم ارائه می کنند، منتهی این نوع بانکداری نیاز به مراجعه مردم ندارد.

وی ادامه داد: حتی در این نوع بانکداری نیازی نیست که مردم از اینکه مدیرعامل بانک چه فردی است، اطلاع داشته باشند و بدون اینگونه موارد نیز با سپرده گذاری می توانند سود و خدمات را از طریق موبایل، اینترنت، تلفن و غیره دریافت نمایند.