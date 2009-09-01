به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "استاندارد" در مطلبی در این باره اظهار داشت : به اعتقاد پروفسور "مایکل هالتسل" از دانشگاه جان هاپکینز در واشنگتن اوباما به بسیاری از وعده های انتخاباتی خود مانند بستن گوانتانامو برگشت از عراق و پذیرش چند جانبه گرایی عمل کرده و یا حداقل در مسیر آن قرار گرفته است و این همان است که شرکای آن در آن سوی آتلانتیک انتظار آن را داشتند.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد : این مسئله اعتماد و اطمینان دو طرفه برای یافتن راه حل مشترک مسائل موجود میان کشورهای دو سوی آتلانتیک را آشکارا تقویت کرده است.

این روزنامه اتریشی در ادامه به نشست روز گذشته گروهی از سیاستمداران اروپایی در منطقه آلپ باخ اتریش و بحثهای آنها درباره روابط دو سوی آتلانتیک و سیاست امنیتی اشاره کرده و نوشت : شرکت کنندگان در این نشست عملا درباره مسئله بالا با هم اتفاق نظر داشتند .

راینهارد بوتیکوفر از نمایندگان سبزها در پارلمان اروپا در این باره اظهار داشت : ما هرگز جرج بوش را به این دلیل که به ما این فرصت را نداد که به آمریکا اعتماد کنیم نمی بخشیم.

این روزنامه اتریشی در ادامه خاطر نشان کرد که اما در چنین شرایطی این مسئله قابل توجه است که چگونه ما مشخصا این مسیر را ادامه دهیم و در کدام وضعیت شرکا یکدیگر را مجددا پیدا کنند.

مشاور صدر اعظم اسبق آلمان "هورست تلتشیک" برای این سئوال پاسخ کوبنده ای برای اروپاییها یافته است.

وی اتحاد را مسئله مهمی در کشورهای اروپایی ارزیابی و خاطر نشان کرد هیچ کشوری نمی تواند مسائل پیچیده موجود را با تکروی حل کند. و اتحادیه اروپا ناگزیر یک بازیگر جهانی در مسائل انرژی، مالی، حمایت از آب و هوا و امنیتی است.

وی افزود : با این همه ما یک ملی گرایی قدرتمند را در بین کشورهای اروپایی تجربه می کنیم هر کشوری سیاستهای امنیتی خود را دنبال می کند، روابط اتحادیه اروپا و ناتو مبهم است و ضعف رهبری اتحادیه اروپا آشکار است. آنچه ما امروز تجربه می کنیم وحشتناک و پوچ و بی حاصل است.

"احمت اوین" از دانشگاه استانبول نیز بر این عقیده است اعتماد و اطمینان ترکیه به اروپا شدیدا کاهش یافته است. پیامد این موضوع این است که تا زمانی که اروپاییها با یک رای سخن نگویند پیشنهادهایشان به صورت محدود جدی گرفته می شود.

بوتیکوفر نیز در این راستا خاطر نشان کرد اگر ما به خودمان اطمینان نداشته باشیم چرا باید دیگران به ما اعتماد کنند.



"کارل روز" یکی دیگر از کارشناسان در این نشست نیز دو سناریوی ممکن برای اتحادیه اروپا مشخص می کند یکی اینکه کشورها در این اتحادیه در مواضع ملی خود ثابت قدم بمانند که به این ترتیب رشدی ایجاد نشده، تشنجات افزایش یافته و رفاه مردمی کاهش می یابد.

سناریوی دوم این است که دولتهای اروپایی موفق شوند علایق خود را دسته بندی کرده و یکپارچگی و اتحاد را در این اتحادیه در پیش گیرند که تنها به این صورت است که رفاه قابل دستیابی و افراط گرایی قابل پیش گیری است.

نویسنده در پایان اظهار داشت : اوباما به عنوان رئیس جمهوری آمریکا تحرکات جدیدی را در سیاست جهانی و روابط با اروپا ایجاد کرده است و به همین اندازه کمبودهای اتحادیه اروپا و دولتهای اروپایی در صحنه جهانی ملموس تر می شود.