نقش مطبوعات در ایجاد فرهنگ کار در جامعه کمرنگ است

پرویز سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های شهرکرد با بیان اینکه مطبوعات با توجه به ظرفیت ذهنی مردم، جامعه را هدایت می کنند، اظهار داشت: مطبوعات و رسانه ها در چارچوب توسعه نظام وافکار عمومی کار کنند.

وی افزود: مهمترین انتظار سازمان کار وامور اجتماعی از مطبوعات استان ایجاد توسعه فرهنگی کار در بین مردم استان چهار محال و بختیاری و کشور است.

سلطانی با بیان اینکه سالانه پنج هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاهی داریم و با مشکل بیکاری در سطح استان مواجه هستیم، بیان داشت: فرهنگ کار در استان ضعیف است و باید آموزشهای لازم در رابطه با فرهنگ کار انجام شود.

وی با اشاره به اینکه برطرف کردن بیکاری در سطح کشور یک عزم ملی می خواهد و تنها دولت نمی تواند بیکاری را از بین ببرد، عنوان کرد: خود مردم جامعه نیز باید برای اشتغال خود و رفع آن تلاش کنند.

وی با بیان اینکه کلیه افراد فارغ التحصیل دنبال یک کار اداری و پشت میز نشین هستند، عنوان کرد: افرادی که به امر تحصیل مشغول هستند باید در کنار تحصیل به دنبال یک کار نیز باشند تا در آینده دچار مشکل نباشند و کار تنها کار اداری نیست.

وی یادآور شد: امسال برای برطرف کردن بیکاری فارغ التحصیلان بیش از هزار و 900 نفر به صورت کارآفرینی و بیش هزار و 800 نفر به صورت کارورزی به صورت تئوری با نحوه کار وکسب آشنا می شوند و البته این اقدامت جوابگوی افراد بیکار در استان نیست.

سلطانی همچنین خبرگزاری مهر را خبرگزاری برتر دانست و بیان داشت: یکی از سایتهای خبری محل مراجعه مسئولان خبرگزاری مهر است که خبرهای جامع و کاملی را ارائه می دهد و رسالت مطبوعاتی خود را به خوبی انجام داده است.

وی با بیان اینکه انجام رسالت مطبوعاتی به توسعه و پیشرفت جامعه کمک می کند، بیان داشت: رسانه ها و مطبوعات مهمترین نقش را در بیان مشکلات مردم و توسعه کشور دارند.

وی با بیان اینکه استان چهارمحال و بختیاری پتانسیلهای زیادی برای طرح اشتغالزای دارد، عنوان کرد: مطبوعات و خبرگزاری های استان باید پتانسیل و قابلیت استان را معرفی و زمینه های شناسایی استان را فراهم کنند تا سرمایه گذاری در استان صورت گیرد و بیکاری در این استان از بین برود.