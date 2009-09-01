به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد رضایی کوچی نماینده جهرم در مجلس شورای اسلامی که در موافقت با حمید بهبهانی وزیر پیشنهادی راه و ترابری اظهار داشت: آقای بهبهانی یکی از باسابقه ترین متخصصین کشور است و دارای مدرک مرتبط با وزارتخانه راه و ترابری از کالج های معتبر آمریکا و درجه استاد کاملی است که 11 کتاب به چاپ رسانده و مقالات و پژوهشهای زیادی دارد.

وی با اشاره به سابقه مدیریتی بهبهانی افزود: او عضو بسیج اساتید و مهندسی کشور، عضو انجمن اسلامی فارغ التحصیلان اروپا و آمریکا و یکی از با سابقه ترین نیروهای انقلاب و برادر سه شهید است که در سالهای 1356 و 57 نقش بسیاری در ساماندهی نیروهای انقلابی در شیراز داشته است.

رضایی با مقایسه عملکرد دولت نهم با دولتهای بعد از انقلاب اظهار داشت: در احداث آزادراه ها 767 کیلومتر به طور سالانه در دولت نهم آزادراه و بزرگراه احداث شده در حالی که این رقم در دولتهای بعد از انقلاب به طور سالانه 248 کیلومتر بوده است.

وی با اشاره به توفیق دولت نهم در احداث راههای روستایی و افزایش میزان احداث این راهها در این دولت نسبت به دولتهای بعد از انقلاب گفت: عملکرد یکساله آقای بهبهانی در احداث راههای روستایی به طور میانگین 8 هزار و 800 کیلومتر بوده در صورتی که در دولتهای بعد از انقلاب این رقم به طور سالانه هزار و 558 کیلومتر بوده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت نهم به خصوص در زمان مدیریت بهبهانی در وزارت راه نقاط حادثه خیز زیادی را ترمیم نموده است افزود: درباره ناوگان هوایی در دولتهای بعد از انقلاب سالانه3 فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور اضافه شده در حالی که این رقم به طور میانگین در سه ساله اول دولت نهم سالانه 17 فروند بوده و در یکساله مدیریت گزینه پیشنهادی وزارت راه این میزان به 35 فروند در سال رسیده است.

رضایی ادامه داد: با توجه به شایستگی های علمی، مذهبی،اجرایی، تخصصی و مدیریتی وزیر پیشنهادی راه و ترابری تقاضای دادن رای از سوی شما نمایندگان به ایشان را برای رساندن کشور به جایگاه اول ترابری در منطقه دارد.