محمدرضا مفیدی تهیه‌کننده این پروژه به خبرنگار مهر گفت: تولید این فیلم برخلاف برخی خبرها قطعی است و در حال انتخاب عوامل و بازیگران هستیم. طبق برنامه اواخر شهریورماه "شب استوایی" کلید می‌خورد و بخشی از آن در مالزی مقابل دوربین می‌رود.

وی درباره تولید فیلم "داماد خوشقدم" به کارگردانی راست‌گفتار هم افزود: این کار یک فیلم تلویزیونی است و قرار نیست به صورت 35 میلیمتری ساخته شود و هم اکنون در مرحله نگارش فیلمنامه است.

پیش از این راست‌گفتار فیلم "عروس خوشقدم" را با بازی محمدرضا شریفی‌نیا، ماهایا پطروسیان، امین حیایی و... ساخته است. در حال حاضر فیلم سینمایی "پسر تهرانی" از این کارگردان روی پرده سینما است.