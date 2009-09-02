نخستین مدارس تخصصی ورزش در ایران تاسیس می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این مصوبه به زودی مدارس تخصصی ورزش در مقاطع مختلف تحصیلی و در مدارس دخترانه و پسرانه تاسیس و به بهره برداری می رسند و این طرح از امسال در مدارس کل کشور اجرا می شود.
در این باره دبیر شورایعالی آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق اساسنامه ای که در جلسه گذشته شورایعالی به تصویب رسانده ایم، معاونت پرورشی و تربیت بدنی موظف شد در هر استان تعدادی از مدارس را متناسب با رشته های ورزشی خاص انتخاب کند و دانش آموزان را از دوره ابتدایی تحت آموزشهای ویژه تربیت بدنی قرار دهد.
نبود مدارس ورزش در کشور و عدم آموزشهای تخصصی رشته های ورزشی در دوران ابتدایی از مسائلی است که همواره مورد نقد پیشکسوتوان و کارشناسان ورزشی بوده است.
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این قانون با هماهنگی سازمان تربیت بدنی و فدراسیونهای تخصصی اجرا می شود تا دانش آموزان مستعد ضمن تحصیل در برنامه های آموزشی معمولی، مهارتهای ویژه تربیت بدنی را نیز فراگیرند
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مهدی نوید ادهم
دبیر شورایعالی آموزش و پرورش درباره اهداف این قانون که به تازگی به امضای رئیس جمهور رسیده و به معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش ابلاغ شده، گفت: موفقیت در میادین ورزشی و کسب مدالهای جهانی علاوه بر توانمندی خاص به ورزیدگی اسکلت بدن و تناسب روحی و روانی نیز احتیاج دارد که این امر باید از سنین کودکی آغاز شود.
قانون راه اندازی مدارس ورزش از سوی وزارت آموزش و پرورش برای اولین بار در کشور اجرا می شود که البته دبیر شورایعالی آموزش و پرورش درباره کمبود مربی تربیت بدنی برای اجرای این طرح پاسخی عنوان نکرد.
دبیر شورایعالی آموزش و پرورش ادامه داد: به دلیل مشکلاتی که هم اکنون در ورزش کشور هست و ضرورتی که برای آموزش در دوره ابتدایی وجود دارد این قانون را به تصویب رساندیم تا زمینه های لازم را از سنین پایین ایجاد کنیم.
نوید ادهم همچنین گفت: در این قانون آمده است که متناسب با توانمندیها و استعدادهای برتر ورزشی شهر و استان، رشته ها بومی انتخاب شود.
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