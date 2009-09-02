نخستین مدارس تخصصی ورزش در ایران تاسیس می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این مصوبه به زودی مدارس تخصصی ورزش در مقاطع مختلف تحصیلی و در مدارس دخترانه و پسرانه تاسیس و به بهره برداری می رسند و این طرح از امسال در مدارس کل کشور اجرا می شود.

در این باره دبیر شورایعالی آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق اساسنامه ای که در جلسه گذشته شورایعالی به تصویب رسانده ایم، معاونت پرورشی و تربیت بدنی موظف شد در هر استان تعدادی از مدارس را متناسب با رشته های ورزشی خاص انتخاب کند و دانش آموزان را از دوره ابتدایی تحت آموزشهای ویژه تربیت بدنی قرار دهد.

نبود مدارس ورزش در کشور و عدم آموزشهای تخصصی رشته های ورزشی در دوران ابتدایی از مسائلی است که همواره مورد نقد پیشکسوتوان و کارشناسان ورزشی بوده است.

این قانون با هماهنگی سازمان تربیت بدنی و فدراسیونهای تخصصی اجرا می شود تا دانش آموزان مستعد ضمن تحصیل در برنامه های آموزشی معمولی، مهارتهای ویژه تربیت بدنی را نیز فراگیرند مهدی نوید ادهم

مهدی نوید ادهم با بیان اینکه این طرح از سال تحصیلی جدید به مدت دو سال به صورت آزمایشی در برخی از مدارس اجرا می شود، اظهار کرد: این قانون با هماهنگی سازمان تربیت بدنی و فدراسیونهای تخصصی اجرا می شود تا دانش آموزان مستعد ضمن تحصیل در برنامه های آموزشی معمولی، مهارتهای ویژه تربیت بدنی را نیز فراگیرند.

دبیر شورایعالی آموزش و پرورش درباره اهداف این قانون که به تازگی به امضای رئیس جمهور رسیده و به معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش ابلاغ شده، گفت: موفقیت در میادین ورزشی و کسب مدالهای جهانی علاوه بر توانمندی خاص به ورزیدگی اسکلت بدن و تناسب روحی و روانی نیز احتیاج دارد که این امر باید از سنین کودکی آغاز شود.

قانون راه اندازی مدارس ورزش از سوی وزارت آموزش و پرورش برای اولین بار در کشور اجرا می شود که البته دبیر شورایعالی آموزش و پرورش درباره کمبود مربی تربیت بدنی برای اجرای این طرح پاسخی عنوان نکرد.

دبیر شورایعالی آموزش و پرورش ادامه داد: به دلیل مشکلاتی که هم اکنون در ورزش کشور هست و ضرورتی که برای آموزش در دوره ابتدایی وجود دارد این قانون را به تصویب رساندیم تا زمینه های لازم را از سنین پایین ایجاد کنیم.

نوید ادهم همچنین گفت: در این قانون آمده است که متناسب با توانمندیها و استعدادهای برتر ورزشی شهر و استان، رشته ها بومی انتخاب شود.