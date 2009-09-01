۱۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۸:۱۱

اخبار کوتاه رادیو

برنامه "صدا کن مرا" فردا 11 شهریورماه با موضوع احترام گذاشتن به دیگران از رادیو ایران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به سردبیری زهرا یساقی ساعت 19 روی آنتن رادیو ایران می‌رود.

ـ برنامه "روایت فرزانگان" 11 شهریور در رادیو ایران سخنرانی آیت‌الله جوادی آملی را پخش می‌کند.

ـ برنامه "مثلث" رادیو جوان 11 شهریور در رادیو جوان به موضوع ورزش در مدارس می‌پردازد.

ـ برنامه "فراسو" 11 شهریور در رادیو سلامت به موضوع روزه‌داری و دستگاه گوارش می‌پردازد.

ـ برنامه "بحث روز" 11 شهریور در رادیو سلامت موضوع ورزش و ماه رمضان را بررسی می‌کند.

ـ برنامه "گفتگوی پزشکی" 11 شهریور در رادیو سلامت به موضوع کم خونی و روزه‌داری می‌پردازد.

ـ برنامه زنده "جامعه ایران" 11 شهریور در رادیو ایران صنعت چاپ و نشر را بررسی می‌کند.

