اولین برنامه پردازش محاسبه تعداد نسخه های زنجیره های دوتایی DNA

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه پردازش محاسباتی را محققان دانشگاه واشنگتن ایجاد کردند. این برنامه قادر است تعداد نسخه های زنجیره های دوتایی DNA را در ژنوم هر فرد به طور مستقل محاسبه کند.

دو نسخه نویسی DNA در ژنوم انسان با مستعد بودن و یا مقاومت در برابر بیماریهای مختلف مرتبط است. اجزای دوتایی با بیماریهایی مثل سل پوستی، بیماری کرون، اشکالی از عقب ماندگی ذهنی، اسکیزوفرنی، کور رنگی و تخریب ماکولار شبکیه چشم ارتباط دارند.

این دو نسخه نویسی اغلب محتوی کپی هایی از ژنهایی است که عملکرد آنها هنوز ناشناخته است. کشف تعداد، محتویات و محل قرار گیری آنها یک گام مهم در در درک بهتر این نکته است که چگونه تغییر در تعداد کپی ها بر روی حالت سلامت فرد اثر می گذارند.

در این خصوص این محققان اظهار داشتند: "متدهای جدید محاسباتی برای اولین بار توانستند تراکم ژنهای خاص حاضر در کپی های چندگانه را نشان دهند."

براساس گزارش نیچر ژنتیک، این برنامه پردازش محاسباتی می تواند محاسبه کند که یک فرد یک، دو و یا سه نسخه از یک ژن را دارد. در حقیقت این شمارش بسیار دشوار است. بیشتر تکنیکهای استاندارد تجزیه ژنوم تنها می توانند مناطق غنی از نسخه نویسی و تکرار را نشان دهند اما قادر نیستند زنجیره های آنها به طور واحد و مجزا شناسایی کنند.