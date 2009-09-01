۱۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۴۱

رزمایش مشترک ارتش لبنان و یونیفل برگزار می شود

سخنگوی رسمی نیروهای یونیفل(نیروهای بین المللی مستقر در جنوب لبنان) از رزمایشهای مشترک قریب الوقوع با ارتش لبنان در راستای افزایش امنیت مرزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان امارات، "یاسمینا بوزیان" سخنگوی رسمی نیروهای یونیفل اعلام کرد: این رزمایشها در منطقه مرزی "ناقوره" در نزدیکی فلسطین اشغالی برگزار خواهد شد.

وی افزود : این رزمایشهای روزهای دوم و سوم سپتامبر جاری (11 و 12 شهریور) با مشارکت نیروهای لبنان و یونیفل در این منطقه برگزار خواهد شد.

این رزمایشها در راستای افزایش امنیت مرزی لبنان با فلسطین اشغالی برگزار خواهند شد.

بوزیان افزود: در این رزمایشها، عملیات امنیتی توسط نیروهای ارتش لبنان اداره می شود.

پیش از این یونیفل از حاکم شدن آرامش بی سابقه در جنوب لبنان از سال 2006 تاکنون خبر داده بود.

کد مطلب 940181

