به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت الاسلام سید علی خلیلی نماینده مردم میناب، رودان و جاسک در دفاع از گزینه پیشنهادی وزارت راه و ترابری اظهار داشت: برای این وزارتخانه حفظ جان و مال مردم اهمیت بسیاری دارد و اگر لحظه ای سهل انگاری و فقدان تخصص، تجربه و سوابق مدیریتی را در آن شاهد باشیم آسیب های بسیاری به مردم و این وزارتخانه وارد می شود لذا مدیری با تجربه می خواهد تا این بار سنگین را به منزل برساند.

وی با بیان اینکه باید وزیری برای راه و ترابری انتخاب شود که از عهده کار به خوبی برآید، افزود: در کنار حمل و نقل کلان کشور باید نگاهی هم به راه های روستایی داشته باشیم. آقای بهبهانی دردشناس است و در این راه به خوبی عمل کرده است.

نماینده میناب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزیر باید در چشم ها بزرگ باشد و دارای عظمتی باشد تا بتواند با سرعت، دقت و تخصص کارها را به سرانجام برساند برای بنده روشن است که وزیرپیشنهادی راه به لطف خدا در راه است.

وی ادامه داد: قطعاً رشد اقتصادی بسته به حمل و نقل و فراهم آمدن زیرساخت های آن است. بنابراین چنین اهمیتی می تواند توجه به شبکه حمل و نقل کشور را به عنوان یک اولویت در راس کارها قرار دهد چون فراهم شدن توسعه شبکه حمل و نقل علاوه بر مزیت های اقتصادی مزیت های دیگری از جمله مزیت های امنیتی را به همراه خواهد داشت.

خلیلی با تاکید بر اینکه باید وزیری در راس وزارت راه و ترابری قرار گیرد که از لحاظ علمی و تجربی در سطح بالایی باشد، خاطرنشان کرد: آقای بهبهانی با تجربه ترین فرد کابینه است البته ایشان باید بر لزوم نوسازی ناوگان فرسوده، بی کفایتی اعتبارات، بهبود شبکه حمل و نقل، ناکافی بودن زیرساخت های بهره وری در شبکه حمل و نقل و سایر نیازهای وزارت راه و ترابری توجه داشته باشد.