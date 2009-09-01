نسخه بهبهانی برای وزارت راه صحیح است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت الاسلام محمد ابراهیم نکونام نماینده گلپایگان که در موافقت با وزیر پیشنهادی راه و ترابری سخن می گفت اظهار داشت: تقدیر این بود که بنده امروز از شیخ الوزرا که از لحاظ علمی، سنی و تجربه از تمامی اعضای کابینه سرآمدتر است دفاع کنم.

وی افزود: برخی دوستان در مجلس تلاش داشتند که تحمیل نظر از بالا به پایین باشد و می گفتند که 5 یا 6 نفر از وزیران پیشنهادی نباید رای بیاورند ولی این مجلس نشان داد که با چشم بینا تصمیم می گیرد.

نکونام با تاکید بر اینکه ملاک و معیار انتخاب وزیران پیشنهادی علاوه بر داشتن شرایط عمومی، کار و تلاش و تخصص است تصریح کرد: بعد از گذشت 30 سال کار و تلاش حزب اللهی بی عرضه غیر قابل قبول است . آقای بهبهانی وزیر هفتاد ساله ای است که کار و تلاش مضاعفی می کند.

نماینده گلپایگان در مجلس شورای اسلامی سابقه 40 ساله علمی و 30 ساله اجرایی بهبهانی که البته مرتبط با حوزه کاری اوست را از جمله مزیتهای او خواند و ادامه داد: مداومت برنامه ها نشان از صحت نسخه پیچیده شده برای بیماری راه و ترابری کشورمان از سوی بهبهانی است.

وی با اشاره به انجام سفرهای بسیار از سوی وزیر پیشنهادی راه و ترابری طی یک ساله وزارتش یادآور شد: امروز ما وزیری کارا، متخصص و توانمند می خواهیم از طرفی اگر جوانان را برای تصدی وزارت معرفی کنیم می گویند جوان و بی تجربه است از یک طرف دیگر آیا درست است که فردی با چنین تجربه و تخصصی را به این شکل بکوبیم.

نکونام در پایان خاطر نشان کرد: در سخنانی که درباره سقوط هواپیماها با آقای بهبهانی داشتم ایشان معتقد بود اگر اتفاقی افتاد مسئول آن حوزه باید عزل شود و گفته است که افراد مقصر را عزل می کند و معتقد است حتی اگراشتباه و تقصیر متوجه خود او شود حاضر است از سمتش کناره گیری کند.