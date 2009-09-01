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۱۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۱۴

صالحی:

هشتمین نمایشگاه ترویج فرهنگ قرآنی در همدان افتتاح شد

هشتمین نمایشگاه ترویج فرهنگ قرآنی در همدان افتتاح شد

همدان - خبرگزاری مهر: مسئول هماهنگی و توسعه و ترویج قرآن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: با هدف ترویج و توسعه فرهنگ اسلامی و معارف قرآنی، هشتمین نمایشگاه قرآنی در استان همدان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مسعود صالحی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه هشتمین نمایشگاه ترویج فرهنگ قرآنی از ظرفیت‌های مطلوبی برخوردار است، اظهار داشت: این نمایشگاه، بزرگترین نمایشگاه قرآنی در همدان است که در سه بخش اصلی، جانبی و فروش محصولات قرآنی بر پا شده است.

وی با تشریح برنامه های جانبی در این نمایشگاه، افزود: به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با دعوت از کارشناسان و متخصصان، برخی از غرفه های نمایشگاه به برنامه های فرهنگی و آموزشی در زمینه های مختلف دوست یابی، ازدواج، تربیت فرزندان، همسرداری، قصه گویی، نقاشی، سرگرمی و پژوهش اختصاص داده شده است.

صالحی حضور دانشجویان و دانش پژوهان در این نمایشگاه را یادآور شد و خاطر نشان کرد: دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و مراکز علمی و پژوهشی استان می توانند با حضور در این نمایشگاه ضمن بهره مندی از آثار و محصولات قرآنی عرضه شده، نسبت به ارائه پایان نامه های دانشجویی، تحقیق و پژوهش در مسائل اعتقادی و مذهبی و حضور در جلسات مشاوران و استادان اقدام کنند.

مسئول هماهنگی و توسعه و ترویج قرآن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: در این نمایشگاه 500 نرم افزار قرآنی از 15 موسسه قرآنی و یکصد ناشر برتر کشوری که بیش از 80 عنوان کتاب در حوزه قرآنی ارائه داده‌اند به نمایش گذاشته شده است.
کد مطلب 940198

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