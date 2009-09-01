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۱۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۲۹

لاهوتی در دفاع از بهبهانی:

بهبهانی پدر راه ایران است

بهبهانی پدر راه ایران است

نماینده لنگرود در دفاع از حمید بهبهانی برای تصدی وزارت راه گفت : بهبهانی پدر راه ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی که در موافقت با بهبهانی وزیر پیشنهادی راه و ترابری سخن می گفت، تاکید کرد: در دنیای امروز توسعه اقتصادی از طریق ایجاد شبکه حمل و نقل کارآمد و قوی بر عهده وزارت راه است.

وی افزود: تخصصی بودن مباحث وزارت راه و ترابری سکان داری آشنا به مباحث حمل و نقل را می طلبد که به جرات می توان گفت آقای بهبهانی نزدیکترین فرد به این خصوصیات است.

لاهوتی گفت : آقای بهبهانی یکی از باسابقه ترین افراد در حوزه راه و ترابری است و به عنوان پدر راه ایران شناخته می شود.

کد مطلب 940204

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