بهبهانی پدر راه ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی که در موافقت با بهبهانی وزیر پیشنهادی راه و ترابری سخن می گفت، تاکید کرد: در دنیای امروز توسعه اقتصادی از طریق ایجاد شبکه حمل و نقل کارآمد و قوی بر عهده وزارت راه است.

وی افزود: تخصصی بودن مباحث وزارت راه و ترابری سکان داری آشنا به مباحث حمل و نقل را می طلبد که به جرات می توان گفت آقای بهبهانی نزدیکترین فرد به این خصوصیات است.

لاهوتی گفت : آقای بهبهانی یکی از باسابقه ترین افراد در حوزه راه و ترابری است و به عنوان پدر راه ایران شناخته می شود.