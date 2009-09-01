۱۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۷:۵۹

آب و فاضلاب خراسان رضوی به آزمایشگاه آب مجهز شد

مشهد- خبرگزاری مهر: مسئول آزمایشگاه ستاد مرکزی آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: شرکت آب و فاضلاب با به‌ کارگیری پنج دستگاه جدید به آزمایشگاه مجهز آب در شرق کشور تبدیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هوشیار اکبری بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: دراین ارتباط دو میلیارد و 400 میلیون ریال برای خرید این دستگاه‌ها از کشور سوئیس هزینه شده است.

مسئول آزمایشگاه ستاد مرکزی آب و فاضلاب خراسان رضوی اظهار داشت: به‌ کارگیری این دستگاه‌ها ضریب دقت در کنترل کیفی آب را از نظر باکتری شناسی، شیمیایی و سرعت انجام کار افزایش می‌دهد.

اکبری این دستگاه‌ها را شامل یون کروماتوگراف و پولاروگراف به‌ عنوان تجهیزات اصلی اعلام کرد. 
 
وی افزود: آزمایشگاه ستاد مرکزی آبفای خراسان رضوی به ‌لحاظ برخورداری از تجهیزات می‌تواند به عنوان آزمایشگاه مرجع فعالیت کرده و رتبه کسب کند.

مسئول آزمایشگاه ستاد مرکزی آب و فاضلاب خراسان رضوی تصریح کرد: یکی از اهداف دیگر خرید این تجهیزات افزایش میزان دقت در کنترل آزمایشگاه‌های امورهای تابعه آبفای خراسان رضوی است.

