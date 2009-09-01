آب و فاضلاب خراسان رضوی به آزمایشگاه آب مجهز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هوشیار اکبری بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: دراین ارتباط دو میلیارد و 400 میلیون ریال برای خرید این دستگاهها از کشور سوئیس هزینه شده است.
مسئول آزمایشگاه ستاد مرکزی آب و فاضلاب خراسان رضوی اظهار داشت: به کارگیری این دستگاهها ضریب دقت در کنترل کیفی آب را از نظر باکتری شناسی، شیمیایی و سرعت انجام کار افزایش میدهد.
اکبری این دستگاهها را شامل یون کروماتوگراف و پولاروگراف به عنوان تجهیزات اصلی اعلام کرد.
وی افزود: آزمایشگاه ستاد مرکزی آبفای خراسان رضوی به لحاظ برخورداری از تجهیزات میتواند به عنوان آزمایشگاه مرجع فعالیت کرده و رتبه کسب کند.
مسئول آزمایشگاه ستاد مرکزی آب و فاضلاب خراسان رضوی تصریح کرد: یکی از اهداف دیگر خرید این تجهیزات افزایش میزان دقت در کنترل آزمایشگاههای امورهای تابعه آبفای خراسان رضوی است.
