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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۰۵

مرورگر "اپرا 10" عرضه شد

مرورگر "اپرا 10" عرضه شد

شرکت "اپرا" با هدف افزایش سرعت بارگذاری مرورگر نسخه ای جدید از برنامه خود را با عنوان "اپرا 10" معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرورگر اپرا پس از اینترنت اکسپلورر مایکروسافت، فایر فاکس موزیلا، کروم گوگل و سافاری اپل در رتبه پنجم بازار مرورگرها قرار دارد.

به گفته شرکت اپرا، این نرم افزار جدید با سرعت بیشتر صفحات سنگینی چون "جی میل" را باز خواهد کرد و مجهز به عملکردهای جدیدی خواهد بود. از جمله این عملکردها می توان به امکان نمایش صفحات باز و یک "توربو" ویژه اتصالات آهسته برای تسهیل در باز کردن صفحات اشاره کرد.

براساس گزارش رویترز، اپرا نسخه آزمایشی "اپرا 10" را 3 ژوئن گذشه معرفی کرد.

اینترنت اکسپلورر در حدود 60 درصد از ترافیک مرورگرهای اینترنت را در اختیار دارد در حالی که رقم فایر فاکس در این بازار در حدود 30 درصد است.

اپرا، سافاری و کروم هریک در سه درصد از ترافیک این بازار شریک هستند. شرکت اپرا توجه خود را برای توسعه مرورگر خود بیشتر در بازارهای روسیه و اکراین معطوف کرده است.

همچنین نسخه موبایل این مرورگر با استقبال خوبی از سوی تولیدکنندگان تلفن همراه روبرو است.

کد مطلب 940214

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