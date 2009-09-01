به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان روز سه شنبه درباره شایعات اخیر مبنی بر تغییر و تحولات در فدراسیون فوتبال گفت: این مسایل حاشیه است و عده ای می خواهند از این گونه مسایل سود ببرند که چنین موجهایی را به راه می اندازند.

وی ادامه داد: با کمی تحقیق می شود فهمید که در دوره ما چطور در رده های مختلف کار شده است. کدام فدراسیون در عرصه تیم های پایه، فوتسال، رده های مختلف سنی و بانوان اینطور سرمایه گذاری کرده است؟ کدام فدراسیون چهار سال پیش از المپیک تیم امید تشکیل داده؟

کفاشیان ادامه داد: اساسنامه فدراسیون فوتبال کم کم دارد جا می افتد. فدراسیون به ساختار جدیدی بعد از تعلیق و کمیته انتقالی تشکیل داده است.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه تراز مالی فدراسیون شفاف است، گفت: هم آن روزهایی که دادگان رئیس بوده و هم زمانی که کمیته انتقالی بر سر کار بوده است، همه چیز شفاف و مشخص است که چه پولهایی وارد فدراسیون شده و چه درآمدهایی در کجا هزینه شده است.

کفاشیان با اشاره به اینکه هزینه های فدراسیون فوتبال بالاست گفت: این فدراسیون به همه تیم های زیرمجموعه اش در بالاترین سطح توجه داشته و نگاهی یکسان به همه تیم ها دارد. اما در دوره های قبل با تمرکز روی تیم ملی بزرگسالان آن هم به دلیل ویترین بودن، به تیم های پایه توجهی نمی شد. من هم قبول دارم که تیم ملی بزرگسالان ویترین است اما به هر جهت باید عملکرد کلی فدراسیون هم در نظر گرفته شود.

کفاشیان در پایان تاکید کرد: مسلما ثبات مدیریتی به رشد ورزش کمک می کند. ما زمانی تیم ملی بزرگسالان را تحویل گرفتیم که سرمربی نداشت. سرمربی که انتخاب شد هم مشکلات مالی ناشی از گذشته هم بود اما به هر ترتیب کار را جمع.کردیم و تا به الان به اینجا رسیده ایم اما جام جهانی نرفتن نباید باعث شود همه چیز فوتبال ایران و کلیه فعالیتها و اقدامات مثبت این فدراسیون را زیر سوال ببرند.