آجرلو بنگاه های اقتصادی را نمی شناسد/ کپی برداری برنامه از منابع مختلف

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سید جواد زمانی نماینده کنگاور که در مخالفت با فاطمه آجرلو گزینه پیشنهادی وزارت رفاه و تامین اجتماعی سخن می گفت اظهار داشت: توزیع رفاه و تامین اجتماعی از چند بخش مهم تشکیل شده است که در تطبیق آن با سوابق گزینه پیشنهادی برای وزارت رفاه هیچ سنخیتی وجود ندارد.

وی خطاب به وزیر پیشنهادی رفاه گفت: آیا شما حتی یک روز درباره بیمه های خدمات درمانی کار تخصصی انجام داده و مطالعه داشته اید؟ و حتی آدرس این سازمان را می دانید.

زمانی تصریح کرد: شما که هیچ شناختی از وزارتخانه رفاه ندارید چگونه برای پذیرفتن این مسئولیت اعلام آمادگی کرده اید. خانم آجرلو شما حتی قبل از نمایندگی سوابق مرتبط با این زمینه ندارید و در دوران نمایندگی هم که نمایندگان عضویت در کمیسیون ها را با علاقه شخصی خود انتخاب می کنند در کمیسیون های مرتبط عضو نبوده اید.

وی با خطاب قرار دادن وزیر پیشنهادی رفاه اظهار داشت: یک بار به سوابق اجرایی خودتان نگاهی بیاندازید. مثلا آورده اید که عضو فدراسیون ووشو ، عضو کمیته زنان و کمیسیونهای غیر مرتبط در مجلس . من از شما سئوال می کنم که کدامیک از آنها سخنیت با وزارت رفاه دارد. نظر من این است که با نپذیرفتن این سمت نه به خودتان ظلم کنید و نه به جامعه.

نماینده کنگاور گفت: البته سعی کنید مدارک تحصیلی خودتان را به مجلس ارائه کنید تا فردا با مشکل استیضاح مواجه نشوید. آنطور که موافقان شما سخن گفتند انگار که مدارک تحصیلی شما با همه وزارتخانه ها مرتبط بوده و رئیس جمهور در حق شما برای معرفی در سایر وزارتخانه ها ظلم کرده است.

وی از آجرلو خواست تا نظرش را درباره مدیریت سازمان تامین اجتماعی به طور شفاف بیان کند که این سازمان زیر نظر وزارت رفاه باشد یا رئیس جمهور و اضافه کرد: برنامه های شما کپی برداری از کتابهای دانشگاهی و اینترنتی و منابع اینترنتی است .

زمانی از آجرلو پرسید شما ازشستا و بنگاههای اقتصادی چه می دانید، وقتی درباره آنها آگاهی ندارید چطور می خواهید آنها را مدیریت کنید؟

وی با اشاره به اهداف ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی رفاه گفت: اهدافی در برنامه های ارائه شده خود در نظر گرفتید لطفا توضیح دهید که چه سیاستی برای جامعه هدف دارید و منظور از نظام نوین ارزشیابی در حوزه رفاه چیست چون بیشتر در سطح سرفصل است و توضیحی درباره آن ندادید.در قسمت اقدامات راهبردی هم به گسترش برنامه اشتغال زایی اشاره کرده اید. این موضوع خوب است اما چگونه ، با چه راهی و با چه اعتباری آن را انجام می دهید.

این نماینده در پایان خطاب به آجرلو گفت: با اینکه می دانید برخی افراد در نظام بواسطه بهره برداری از برخی جایگاهها وجهه خوبی ندارند صلاح می دانید که با در راس مدیریت قرار گرفتن یک وزارتخانه که بنگاههای فراوانی دارد چنین به شما نگریسته شود و با این شعر سخنان خود را به پایان رساند: درخت گردکان با این بزرگی، درخت خربزه الله اکبر