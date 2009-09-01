تصویب طرح هادی با هدف سوء استفاده مدیران/ تخریب رودخانه سردآبرود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سلیمان پور عصر سه شنبه در حاشیه جلسه شورای شهر کلاردشت در اعتراض به تصویب طرح هادی روستای "اویجدان" افزود: فلسفه تهیه طرح هادی در شهر، روستا و منطقه به منظور نظارت دقیق و اعمال محدوده قانونی شهر و روستا وفق اصول و ضوابط طرح و بر اساس تراکم جمعیت و عوارض طبیعی صورت می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: در حاشیه شرقی روستای گردشگری اویجدان با 84 خانوار و جمعیت زیر 500 نفر حد فاصل روستا و زمینهای خریداری شده جمعی از مدیران کل و ارشد اداره دارایی کشور رودخانه بزرگ سردآبرود وجود دارد.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر کلاردشت افزود: بنیاد مسکن که متولی طرح هادی روستاها بوده به منظور کمک و تحت نفوذ مدیران ارشد دارایی استان و کشور و شاید درخواست ذیحسابان و کارشناسی دقیق از شهرداری و اداره کشاورزی بوده که در واقع نوعی رانت خواری بوده که بدون استعلام زمینهای مذکور به طرح هادی در روستای اویجدان می کند.

سلیمان پور تصریح کرد: ابلاغ این طرح موجب نگرانی مردم شده که این تداخل غیرمنتظره بنیاد مسکن در حریم قانونی شهر موجب هرج و مرج در کنترل ساخت و ساز و دیگر مشکلات عدیده شده است.

وی اظهار داشت: سرانه فضای مسکونی برای هر نفر با نرم جهانی 50 تا 60 متر مربع و در ایران حدود 100 متر مربع است در حالی که نیاز روستای اویجدان با 84 خانوار زیر 500 نفر در افق 5 ساله5 هزار متر مربع خواهد بود که نیازی به این میزان توسعه نداشته که طرح الحاقی آن ابلاغ شود.

به گفته وی، این ابلاغیه صرفا می تواند به سود مدیران ارشد دارایی کشور باشد که برای تصویب عجولانه این طرح نقش بسزایی داشته اند چرا که این آقایان با این طرح به سود چند میلیاردی دست خواهند یافت.

نائب رئیس شورای شهر کلاردشت افزود: از مدیریت ارشد مازندران استدعا داریم با توجه به اینکه اقدام فوق نوعی رانت خواری و نفوذ غیرقانونی بوده که در دولت آقای احمدی نژاد جایگاهی ندارد ضمن بررسی به این خودسریها و حذف الحاق مورد نظر اجازه تغییر کاربری و اقدامات غیرقانونی صورت نگیرد.

به گزارش مهر، اداره کشاورزی چالوس نیز طی نامه ای به مدیر کل بنیاد مسکن مازندران خواستار توقف اجرای این طرح شده است.