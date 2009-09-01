آغاز طرح تشدید برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف استان تهران

همایون شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام خبر فوق افزود: این طرح از امروز سه شنبه به مدت چهار روز درجاده های استان تهران ادامه دارد.

وی ادامه داد: طرح برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف با هدف تقویت انضباط اجتماعی و برخورد با تخلفات حادثه ساز اجرا می شود.

این مسئول بیان کرد: در اجرای طرح یادشده موتورسیکلت افرادی که اقدام به رفتارهای خطرناک و عبور از مناطق ممنوعه مانند اتوبانها کنند، توقیف خواهد شد.

شریفی خاطرنشان کرد: نداشتن کلاه ایمنی، مدارک شناسایی و بیمه نامه و نیز نقص فنی موتورسیکلتها از عواملی است که پلیس در مورد آنها با قاطعیت با متخلفان برخورد می کند.

استان تهران سه هزار و 459 کیلومتر راه دارد که 904 کیلومتر آن آزادراه و بزرگراه و بقیه راههای فرعی و روستایی است.