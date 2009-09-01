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۱۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۷:۳۶

آغاز طرح تشدید برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف استان تهران

آغاز طرح تشدید برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف استان تهران

استان تهران - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه استان تهران از اجرای طرح تشدید برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف در این استان خبر داد.

همایون شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام خبر فوق افزود: این طرح از امروز سه شنبه به مدت چهار روز درجاده های استان تهران ادامه دارد.

وی ادامه داد: طرح برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف با هدف تقویت انضباط اجتماعی و برخورد با تخلفات حادثه ساز اجرا می شود.

این مسئول بیان کرد: در اجرای طرح یادشده موتورسیکلت افرادی که اقدام به رفتارهای خطرناک و عبور از مناطق ممنوعه مانند اتوبانها کنند، توقیف خواهد شد.

شریفی خاطرنشان کرد: نداشتن کلاه ایمنی، مدارک شناسایی و بیمه نامه و نیز نقص فنی موتورسیکلتها از عواملی است که پلیس در مورد آنها با قاطعیت با متخلفان برخورد می کند.

استان تهران سه هزار و 459 کیلومتر راه دارد که 904 کیلومتر آن آزادراه و بزرگراه و بقیه راههای فرعی و روستایی است.

کد مطلب 940240

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