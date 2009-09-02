واحدهای تولیدکننده دیگ بخار غیراستاندارد در استان تهران پلمپ می شوند

مهدی پورهاشم در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در این زمینه به تازگی سه واحد تولیدکننده دیگ بخار غیراستاندارد با نامهای تجارتی پارسان، البرز و مرتضایی نژاد شناسایی و پلمپ شد.

وی ادامه داد: این سه واحد به علت نداشتن پروانه علامت استاندارد و تولید با کیفیت پایین، از جانب بازرسان این اداره کل پلمپ و مراتب نیز به مراجع قضایی اعلام شد.

این مسئول بیان کرد: دیگ بخار مشمول اجرای استاندارد اجباری است و مطابق ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها با کیفیت پایین تر از استاندارد مربوطه و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع است.

پورهاشم با اشاره به گزارش واصله از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مبنی بر مراجعه مکرر نمایندگان آن مراکز به شرکتهای سازنده دیگ بخار و آب داغ تاکید کرد: مطابق قانون، انجام بازرسی حین ساخت و صدور پلاک و گواهینامه مربوطه فقط برعهده سازمان استاندارد و شرکتهای تایید صلاحیت شده آن است و انجام این امور از جانب سازمانها و سایر مراکز، غیرقانونی محسوب می شود.

مدیرکل استاندارد استان تهران خاطرنشان کرد: در صورت تکرار این گونه اقدامات، این اداره کل مراتب را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد.