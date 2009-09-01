تیم ملی فوتبال کشورمان به ایران بازگشت / 13 شهریور سفر به ازبکستان

به گزارش خبرنگار مهر، ملی پوشان فوتبال کشورمان پس از تحمل شکست 4 - 2 مقابل تیم ملی بحرین که سنگین ترین شکست تاریخ فوتبال ایران مقابل یک تیم عربی محسوب می شود، ازمسیر منامه - دوحه - تهران ساعت 17:30 عصر امروز وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شدند.

قرار است بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان پس از سه روز استراحت روز 13 شهریور برای برگزاری دیدار دومین تدارکاتی پیاپی خود عازم تاشکند ازبکستان شوند. دیدار تیم های ملی فوتبال ازبکستان و ایران روز 14 شهریورماه برگزار خواهد شد.

تیم ملی فوتبال کشورمان خود را برای مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا و دیدار23 آبان مقابل تیم ملی فوتبال اردن آماده می کند.