پیشرفت اساتید زن دانشگاه علوم پزشکی شیراز از همتایان آمریکایی بهتر است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد جواد مرتضوی طراح این تحقیق ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این تحقیق 627 نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده مورد بررسی قرار گرفتند که 220 نفر از آنان زن و 407 نفر مرد بودند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر اساتید زنی که در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مرتبه علمی پایین هستند کمتر از دانشکده های پزشکی آمریکاست.

طراح این تحقیق خاطرنشان کرد: یکی دیگر از نتایج جالب به دست آمده در تحقیق مذکور این است که مدت توقف در مرتبه استادیاری و دانشیاری برای اعضای هیئت علمی زن در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کوتاه تر از همتایان مرد آنها در این دانشگاه است.

مرتضوی ادامه داد: در این تحقیق ثابت شد که فراوانی نسبی اعضای هیئت علمی زن نسبت به کل اعضای هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیشتر از میانگین 106 دانشکده پزشکی آمریکاست.

وی این فراوانی نسبی را برای دانشگاه علوم پزشکی شیراز 35.31 درصد و برای 106 دانشکده پزشکی آمریکا در سال 2008 به میزان 34 درصد اعلام کرد و افزود: در مورد پیشرفت علمی زنان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز بر اساس بررسیهای صورت گرفته 14.67 درصد از استادان تمام، در دانشگاه علوم پزشکی شیراز زن هستند در حالیکه سهم زنان استاد تمام در دانشکده های پزشکی آمریکا 11 درصد گزارش شده است.

همچنین نسرین شکرپور دیگر محقق این پروژه نیز خاطرنشان کرد: بر خلاف تبلیغات موجود در کشورهای غربی، موانع مختلفی در راه پیشرفت دانشگاهی اعضای هیئت علمی زن در این کشورها وجود دارد و بر اساس گزارشهای منتشر شده، 77 درصد از استادان زن در 24 دانشکده پزشکی آمریکا معتقد به تبعیض جنسیتی در محل کار بوده اند در حالیکه فقط 6.1 درصد از اساتید زن دانشگاه علوم پزشکی شیراز معتقد به وجود تبعیض جنسیتی در محل کار خود هستند.