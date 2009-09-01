رسیدگی به وضع محرومان در دولت دهم شدت یابد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله ایمانی ظهر امروز در جمع نمازگزاران حسینه اعظم محله شیخ علی چوپان شیراز افزود: دولت باید اعتبارات خود را برای روستاها و محلات پایین شهر افزایش دهد تا مردم این مناطق با فقر و درماندگی دست و پنجه نرم نکنند.

وی خاطرنشان کرد: در قبل از انقلاب اسلامی مردم متوسط و ساده جامعه بودند که این انقلاب شکوهمند را به ثمر رساندند و در جبهه های دفاع مقدس نیز مشارکت گسترده داشتند و اکنون نیز مردمان محلات فقر نشین و پایین شهر بیشترنی حضور را در انتخابات اخیر صورت دادند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تاکید کرد: بر همین اساس نیز مسئولان استان فارس باید به مناطق محروم شیراز و استان فارس مراجعه کرده و به مشکلات مردم این منطقه ها رسیدگی کنند.

آیت الله ایمانی حضور مسئولان در سطح محلات و بین مردم را امری شایسته توصیف کرد و افزود: مسئولان حضور در بین مردم و احساس همدردی با مشکلات و مسائل آنها را فرصت و غنیمت شمرده که می توان برای رفع مشکلات از آن بهره برد.