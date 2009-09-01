۱۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۸:۳۴

امام جمعه شیراز:

رسیدگی به وضع محرومان در دولت دهم شدت یابد

شیراز - خبرگزاری مهر: آیت الله اسدالله ایمانی بر لزوم شدت یافتن رسیدگی به وضع محرومان و روستاها از سوی دولت دهم تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله ایمانی ظهر امروز در جمع نمازگزاران حسینه اعظم محله شیخ علی چوپان شیراز افزود: دولت باید اعتبارات خود را برای روستاها و محلات پایین شهر افزایش دهد تا مردم این مناطق با فقر و درماندگی دست و پنجه نرم نکنند.

وی خاطرنشان کرد: در قبل از انقلاب اسلامی مردم متوسط و ساده جامعه بودند که این انقلاب شکوهمند را به ثمر رساندند و در جبهه های دفاع مقدس نیز مشارکت گسترده داشتند و اکنون نیز مردمان محلات فقر نشین و پایین شهر بیشترنی حضور را در انتخابات اخیر صورت دادند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تاکید کرد: بر همین اساس نیز مسئولان استان فارس باید به مناطق محروم شیراز و استان فارس مراجعه کرده و به مشکلات مردم این منطقه ها رسیدگی کنند.

آیت الله ایمانی حضور مسئولان در سطح محلات و بین مردم را امری شایسته توصیف کرد و افزود: مسئولان حضور در بین مردم و احساس همدردی با مشکلات و مسائل آنها را فرصت و غنیمت شمرده که می توان برای رفع مشکلات از آن بهره برد.

کد مطلب 940263

