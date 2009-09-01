ایجاد ذخیره گاه گیاهان دارویی لرستان/ 20 هزار خانوار پراکنده درجنگل

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی صالح نیا ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه گیاهان دارویی استان در محل استانداری لرستان اظهار داشت: به منظور توسعه گیاهان دارویی استان لرستان یک ایستگاه تحقیقاتی گیاهان دارویی در منطقه تاف لرستان ایجاد خواهد شد.

وی به بیان ویژه گیهای بینظیرعرصه زاگرس پرداخت و گفت: لرستان در قلب زاگرس که به عنوان یک مرکز تجمع چند جبهه آب و هوایی در جهان واقع شده است و گیاهان دارویی زیادی در این ناحیه وجود دارد که باید کشف و شناسایی شوند.

دبیر ستاد راهبردی گیاهان دارویی و طب سنتی استان لرستان عنوان کرد: از جمله دغدغه هایی که در زاگرس وجود دارد و مشکلی که نه تنها منحصر به استان و کشور بلکه جهانی است از بین رفتن جنگل و مرتع است که عوارض غیر قابل جبرانی دارد.

دولت باید پیرامون جنگلها کارهای علمی عمیقی انجام دهد/ جنگل یک مزیت اقتصادی

صالح نیا خاطر نشان کرد: امروز که 30 سال از انقلاب می گذرد باید جنگل از نظر علمی و عملی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و باید دولت را مجاب کرد که در این زمینه کارهای مطالعاتی عمیقی لازم است صورت گیرد.

دبیر ستاد راهبردی گیاهان دارویی و طب سنتی استان لرستان با بیان اینکه باید به جنگل و مرتع به عنوان یک مزیت اقتصادی و با محوریت حفظ توسعه و بهره برداری نگاه شود، افزود: این توسعه می تواند در قالب زنبورداری، گیاهان دارویی، صنایع دستی و دامپروری تعریف شود.

صالح نیا با تاکید بر اینکه لازم است در این زمینه یک هم اندیشی و همگرایی هدفمند صورت گیرد، بیان داشت: در راستای اصل 44 دست دولت در برخی موارد بسته است که باید در بحث شناسایی گیاهان دارویی نیز بخش خصوصی وارد میدان شود و یک تشکل معین با نظارت مدیران دولتی و با داشتن هئیت امنا و شورا تشکیل شود تا بتوان تمامی امکانات را از دولت تجمیع کرد.

ضرورت ساماندهی خانوارهای ساکن جنگل/ 20 هزار خانوار لرستانی در جنگلها بدون برنامه رها شده اند

وی با تاکید بر اینکه خانواده هایی که در جنگل ها و مراتع زندگی می کنند و تعداد آنها کم هم نیست باید ساماندهی شوند، بیان داشت: در حال حاضر حدود 20 هزار خانوار لرستانی در جنگلها پراکنده شده اند.

دبیر ستاد راهبردی گیاهان دارویی و طب سنتی استان لرستان ادامه داد: این امر به این معنی است که هم اکنون چیزی حدود 100هزار نفر انسان، بدون برنامه و رها شده در جنگل ها در لرستان وجود دارد که باید اصلاح ساختار بین آنها انجام شود و باید مرتع و جنگل برای افراد مرتع دار و بهره بردار تعریف شود.

صالح نیا اظهار داشت: در راستای اهداف منابع طبیعی و با توجه به اصل 44 و با دیده شدن اهداف محیط زیست و منابع طبیعی باید یک ذخیره گاه ژنی در منطقه ای از لرستان ایجاد شود که ما پس از برسیهای لازم منطقه تاف را برای این امر مناسب تشخیص دادیم.

وی افزود: تبدیل منطقه تاف به یک ذخیره گاه ژنی کار دشوار و سنگینی است ولی در هر حال باید از یک جایی این کار شروع شود.

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی مکانی برای تکثیر گیاهان دارویی

دبیر ستاد راهبردی گیاهان دارویی و طب سنتی استان لرستان به تشریح ویژگیهای این طرح پرداخت و عنوان کرد: کار ما در این مرکز تبدیل و فرآوری است و در واقع هدف از ایجاد این ذخیره گاه ژنی این است که ما قصد داریم از محصولات جنگلی فرآوری کرده و آن را به پول تبدیل کنیم.

صالح نیا ادامه داد: در این راستا گروه تحقیقاتی ما در ذخیره گاه کشکان کارهای انجام داده است و چند قلم گیاه را به این منطقه برده و کشت کرده و در حال حاضر کار انتقال و کشت گیاه به این منطقه ادامه دارد.

وی افزود: نحوه فعالیت در این مرکز به این صورت است که ما در قالب اتحادیه ای که این کار را عهده دار شده است زمین را از کشاورز گرفته و بعد از بهره برداری آن را در اختیار کشاورز قرار می دهیم و در واقع با این کار می خواهم یک مرکز رشد با محوریت زیست محیطی احداث کنیم که دانشحویان بتوانند تحقیقات و پژوهشهای خود را در این ذخیره گاه ژنی و مرکز رشد انجام دهند.

ستاد راهبردی گیاهان دارویی و طب سنتی استان لرستان با تشریح اهداف ایجاد این مرکز، یادآور شد: یکی دیگر از اهداف مهم ما در این بخش این است که در این مرکز طرز تکثیر گیاهان داروی را آموزش خواهیم داد.

صالح نیا خاطر نشان کرد: بعد از سه سال منطقه ای که به عنوان ذخیره گاه ژنی مورد مطالعه قرار گرفته است ضمن محفوظ ماندن این منطقه برای اهالی توسعه و بهره برداری را یه ارمغان خواهد آورد.

ستاد راهبردی گیاهان دارویی و طب سنتی استان لرستان همچنین دربخش دیگری از سخنان خود درباره طرح تهیه فلور گیاهی استان لرستان عنوان کرد: طرح تهیه و تنظیم فلور گیاهی استان از 4 سال پیش شروع شده است ولی بر اثر اینکه کسی پیگیر این طرح نبوده معلوم نیست که چقدر از کار انجام شده است و یا اصلا کاری انجام شده است یا خیر.