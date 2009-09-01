به گزارش خبرگزاری مهر، در پی صدور بیانیه هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی در مورخ 7/ 6/ 1388 در مورد وقف اموال و دارایی های این دانشگاه ، یک مقام آگاه در دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرد: موافقتی از ناحیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نشده است.
یکمقام دردفتر رهبرانقلاب:
موافقتی از سوی رهبر انقلاب با وقف اموال دانشگاه آزاد اعلام نشده است
یک مقام آگاه در دفتر رهبر انقلاب اعلام کرد که موافقتی از ناحیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نشده است.
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