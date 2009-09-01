موافقتی از سوی رهبر انقلاب با وقف اموال دانشگاه آزاد اعلام نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی صدور بیانیه هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی در مورخ 7/ 6/ 1388 در مورد وقف اموال و دارایی های این دانشگاه ، یک مقام آگاه در دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرد: موافقتی از ناحیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نشده است.