حضور قطعی "دلسون" برابر شاهین / جذب مشروط بازیکن فرانسوی

به گزارش خبرنگار مهر، دلسون مهاجم برزیلی تیم فوتبال ابومسلم مشهد که در آخرین لحظات پیش از دیدار با ذوب آهن اصفهان نتوانست در ترکیب تیم ابومسلم به میدان برود، با حل مشکلات موجود می تواند در دیدار هفته پنجم این تیم برابر شاهین پارس جنوبی به میدان برود.

از سوی دیگر خلدون مدافع عراقی که با تیم ابومسلم مشهد قرارداد دارد، هنوز در تمرینات این تیم شرکت نکرده است که مسئولان این باشگاه با شکایت به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پیگیر وضعیت نهایی این بازیکن برای بازگشت به ایران هستند.

البته در صورتی که خلدون به ایران باز نگردد، مسئولان این باشگاه با مدافع - هافبک فرانسوی که این روزها در تمرینات تیم ابومسلم شرکت کرده است، قرارداد می بندند.

ناصر پورمهدی سرمربی تیم فوتبال ابومسلم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این اخبار تاکید کرد: حضور "دلسون" می تواند مشکلات تیم ابومسلم مشهد در خط حمله را از بین ببرد، ضمن اینکه درصورتی که مدافع عراقی به ایران باز نگردد، برای پوشش نقاط صعف خود در خط دفاع، با بازیکن فرانسوی قرارداد می بندیم.