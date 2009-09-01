برای آزادی "شالیت" حاضر به پرداخت هر بهایی نیستیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، "ایهود باراک" اعلام کرد تل آویو برای بازگرداندن "گلعاد شالیت" به خانه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد، اما حاضر نیست برای این کار بهایی گزاف بپردازد.

وی در جمع شماری از مسئولان آموزشی رژیم اشغالگر قدس در نخستین روز آغاز به کار مدارس این رژیم گفت : ما هر کاری را که برای آزادی شالیت لازم باشد، انجام می دهیم، اما نه به هر قیمتی.

به گفته وزیر جنگ اسرائیل، مذاکرات مبادله نظامی صهیونیست با اسرای فلسطینی به مرحله دشواری رسیده، اما برای یافتن مجالی جهت توافق ادامه خواهد یافت.

این در حالی است که "بنیامین نتانیاهو" در جمع شماری از دانش آموزان در همین روز خاطرنشان کرد دولت در تلاش است شالیت را به خانه بازگرداند.

از زمان دستگیری "گلعاد شالیت" توسط نیروهای حماس در سال 2006 تا کنون تلاشهای آزادی وی از سوی تل آویو بی نتیجه بوده است، با این حال طی هفته های اخیر، میانجیگران غربی به توافقاتی با مقامهای حماس در راستای مبادله این نظامی صهیونیست در برابر آزادی اسرای فلسطینی دست یافته اند.