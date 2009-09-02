20 سال بی آبی به دلیل پنج روز کم کاری!

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، پس از گذشت 20 سال از تاسیس شهرک امام حسن(ع) در کرمان و عدم بهره مندی ساکنان این شهرک از آب آشامیدنی لوله کشی و سالم سرانجام ظهر امروز 12 هزار نفر مردم ساکن این شهرک حاشیه ای شهر کرمان از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند.

نکته جالب توجه، بهره برداری از این طرح تنها پنج روز پس از کلنگ زنی و آغاز این پروژه است.

سئوال اساسی که در این میان مطرح می شود این است که مشکلی که 12 هزار ساکن شهرک امام حسن(ع) را 20 سال از آب آشامیدنی سالم محروم کرده بود و می توانست طی پنج روز برطرف شود چرا در طول 20 سال گذشته برطرف نشده است؟

استاندار کرمان ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری از این پروژه رمز اجرای این طرح طی کمتر از یک هفته را تعامل و همدلی دستگاههای مختلف دانست.

حبیب الله دهمرده افزود: بسیاری از طرح های مدت دار را که سالها به طول می انجامد با پشتکار و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی می توان تنها چند روز اجرایی کرد.

وی افزود: اجرای این پروژه بدون شک رکورد جدیدی از اجرای طرحهایی است که مدتها بلاتکلیف مانده اند.

استاندار کرمان خاطر نشان کرد: این طرح سالها مطرح بود اما هفته گذشته پس از بررسی و هماهنگی دستگاهها تنها پنج روز پس از کلنگ زنی عملیاتی شد و به اتمام رسید.

وی افزود: در این عملیات آبرسانی که به صورت شبانه روزی انجام شد 14 هزار و 961 متر عملیات لوله گذاری انجام شده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب کرمان گفت: اجرای این پروژه با هزینه چهار میلیارد و 600 میلیون ریال طی پنج روز انجام شده است و 12 هزار مردم این شهرک از نعمت آب سالم و بهداشتی برخوردار شدند.

وی عنوان کرد: هزار و 700 مشترک می توانند از این شبکه آبرسانی استفاده کنند و امکان افزایش مشترکان به دو هزار و 200 نفر نیز در آینده وجود دارد.