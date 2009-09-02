مترو از غرب چهارباغ گذر کرد/ تونل مترو 30 متر انحراف دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عبدالجواد زعفرانی بعد از ظهر سه شنبه در نخستین گفتگوی مطبوعاتی سازمان قطار شهری اصفهان پس از سالها اظهار داشت: خط یک متروی اصفهان که به تصویب شورای عالی ترافیک نیز رسیده با طولی نزدیک به 20.2 کیلومتر در حال اجراست که نزدیک به 18.5 کیلومتر از آن حفاری و اجرا شده و تنها هزار و 500 متر آن باقی مانده است. وی اظهار داشت: اکنون حفاری ابتدای خیابان چهارباغ بالا تا ایستگاه شریعتی متروی اصفهان، باقی مانده است. زعفرانی در خصوص وضعیت عبور مترو از خیابان چهارباغ اصفهان در پاسخ به مهر گفت: یکی از مسائلی که در این رابطه لحاظ شد،‌ لزوم حراست از رعایت میراث فرهنگی بود که در هر دو تونل متروی اصفهان که از خیابان چهارباغ گذر کرد، چنانچه هر دوی این تونل‌ها از باند غربی چهارباغ گذر کرده، که یکی از آنها دقیقا از پیاده روی غربی چهارباغ اصفهان گذر می کند. وی تصریح کرد: این حفاری در 24 متری و افق 28 متری چهارباغ انجام شده است. عملیات حفاری TBM

در جنوب زاینده رود متوقف شد زعفرانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره مشکل به وجود آمده در جنوب زاینده رود گفت: اکنون عملیات حفاری توسط دستگاه

TBM

متوقف است. وی در ادامه با اشاره به اینکه در دوران 33 سال کار و خدمت خود تا کنون هیچ دروغی را نگفته اما ممکن است حرف راست نزنم، گفت: در هیچ نقطه‌ای از دروازه دولت تا جنوب رودخانه هیچ نشستی در حد یک سانتی‌متر نبوده و دستگاه

TBM

از زیر رودخانه به سلامت گذر کرده و عملیات حفاری در این نقاط انجام شده است. زعفرانی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به خبرنگاران در خصوص گزارش

VMT

که پیش از این مهر نیز به آن اشاره کرده است تصریح کرد: این شرکت آلمانی گزارشی را به ما ارائه کرده که امکان ارائه آن به خبرنگاران وجود ندارد؛ البته در موضوع

TBM

انحرافی پیش آمده که مشکل پیش آمده ارتباطی با سی و سه پل ندارد.

نقشه انحراف مترو از مسیر اصلی خود

وی ادامه داد: عبور دستگاه TBM از زاینده رود قطعی است و اکنون از نزدیک اسفالت‌های خیابان اصلی در کنار زاینده رود به سبب انحراف پیش آمده که نزدیک 30 الی 35 متر است کار متوقف شده است.

زعفرانی با اشاره به اینکه شخصا در اجرای تونل دوم کهرنگ نیز مجری طرح بوده و این طرح نیز دچار انحراف است، اظهار داشت : در تمام تونل‌ها چون کهرنگ دو، تونل سوم کهرنگ، ‌چشمه لنگان این اشتباهات به چشم می‌خورد و امری عادی و طبیعی است.

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه احداث تونل مترو و آب و فاضلاب هیچ تفاوتی ندارد، گفت:‌ مشاور سازمان میراث فرهنگی نیز سلامتی گذر مترو از کنار این بنای تاریخی را تایید می‌کند و حداقل فاصله 40 متری تعیین شده، توسط آنان نیز لحاظ شده و عمق از بستر رودخانه نیز نزدیک به 14قرار گرفته‌ایم.

هنوز تصمیم قطعی برای ادامه راه متروی اصفهان گرفته نشده است

وی در ادامه با اشاره به اینکه این انحراف نزدیک به 30 متر است در پاسخ به خبرنگاران گفت: در این راستا نزدیک به 10 طرح پیش روی این سازمان قرار گرفته که در حال بررسی آن هستیم و پس از اعلام موضوع می توان نتیجه را اعلام کرد.

وی تغییر ایستگاه متروی چهارباغ را یکی از راهکارهای پیش رو خواند و گفت: و خسارت ایجاد شده نیز بر عهده شرکت پیمانکار است.

به گزارش مهر در این جلسه 45 دقیقه‌ای که تنها چند ساعت پیش از برگزاری جلسه اطلاع رسانی شده بود خبرنگاران نتوانستند به پاسخ تمام سئوالات خود برسند و علاوه بر آن تنها دسته مبلمانها بود که محلی برای نشستن اصحاب رسانه بود و چنین استقبالی پس از سالها از اصحاب رسانه ضمن بی‌احترامی‌هایی که به عکاسان خبری شد در نوع خود بی‌نظیر است.