به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان عصر سه شنبه در جلسه کارگروه عمران شهر خرم آباد با تاکید بر اینکه این یک واقعیت است که مردم آب برای خوردن هم ندارند، عنوان کرد: در حال حاضر وضعیت به گونه ای است که مردم خرم آباد از کمبود آب می نالند.

صابری تصریح کرد: اما چیزی که در هم اکنون بیشتر مورد گلایه مردم است این است که آنها از توزیع ناعادلانه آب در منطقه های مختلف شهر اعتراض دارند.

وی ادامه داد: مردم به این امر گلایه دارند که چرا بعضی از محله ها همیشه آب دارند و بعضی دیگر ندارند اگر آب کم است باید همه کمبود آن را احساس کنند.

استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی در خصوص زمانهای قطع آب، یادآور شد: تا آنجا که امکان دارد باید قطع آب را زمان بندی کرده و متولیان امر زمان قطع شدن آب را به مردم اطلاع دهند.

صابری یکی از مشکلات کمبود آب شهر را ناشی از ضعف اطلاع رسانی دانست و عنوان کرد: اگر مردم بدانند آب کم است حدود 30 درصد کمتر آب شرب حیف و میل می شود بنابراین باید در زمینه کمبود آب اطلاع رسانی مناسب و به موقع صورت گیرد.

وی ضمن انتقاد از وضعیت استفاده از آب شرب شهر برای فضای سبز بیان داشت: باید با ماموران شهرداری که از آب شرب برای آبیاری فضای سبز استفاده کرده اند برخورد شود.

استاندار لرستان از شرکت آب منطقه ای این استان خواست که هر کجا شهرداری برای آب فضای سبز مشکل داشت مجوز احداث چاه بدهد.