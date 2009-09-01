درخواست کروبی از ضرغامی برای ارائه توضیح در رسانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر ، در نامه دبیرکل حزب اعتماد ملی به عزت‌الله ضرغامی آمده است: پیرو اظهارات آقای قاضی مقدمی رییس بازپرسی شعبه سیزدهم که از طرف دادستان محترم وقت تهران به اینجانب معرفی شده بود در بخش های مختلف خبری ، درباره حوادث پس از انتخابات و ادعاهای ایشان مبنی بر غیر قابل استناد بودن مستندات اینجانب درباره آزار برخی از بازداشت شدگان حوادث اخیر تقاضا می‌کنم هر چه سریعتر دستور فرمایید همین امشب برنامه‌ای با حضور نماینده‌ای از سوی اینجانب برای توضیح پیرامون آنچه روی داده است برگزار شود یا اینکه اطلاعیه دفتر اینجانب در شرح این ماجرا از تریبون رسانه ملی خوانده شود ، تا مردم خود در جریان ماجرا قرار گیرند.

کروبی افزوده است: البته بنده فکر می‌کنم اینجانب و کسانی که در راستای احقاق حقوق مردم تلاش می‌کنیم ... از این حق برخورداریم تا از تریبون رسانه ملی با مردم سخن بگوییم.