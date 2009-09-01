دولت چین دیدارهای خود با مقامهای تایوان را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دولت چین در واکنش به سفر "دالایی لاما" به تایوان بسیاری از برنامه های دیدار خود با مقامهای این کشور را لغو کود. قرار بود این دیدارها پس از شش دهه سردی روابط بین این دو کشور، آغازگر همکاریهای دو جانبه باشد.

این نخستین بحران بزرگ در روابط با چین پس از روی کار آمدن "ما یینگ ژئو" در تایوان طی 15 ماه گذشته است. در همین حال منابع تایوانی از اعزام نماینده ویژه این کشور به پکن برای روشن موضع آن نسبت به چین در جریان سفر دالایی لاما خبر می دهند.

رهبر بوداییان تبت که از سوی پکن متهم به جدایی طلبی است پس از ورود به تایوان به دیدار مردم طوفان زده این کشور رفته و در یک تجمع 20 هزار نفری برای قربانیان طوفان اخیر این کشور مراسم دعا برپا کرد. وی همچنین از منطقه "شیائو لین" که در اوایل ماه آگوست شاهد زمین لرزه شدیدی با 500 نفر تلفات بود، بازدید کرد.

با این وجود دولت چین انگیزه رهبر بوداییان تبت از سفر به تایوان را سیاسی دانسته و این اقدام را محکوم کرده است. گفتنی است تایوان پس از صدور اجازه سفر به دالایی لاما برای بازدید از مناطق بلادیده این کشور اعلام کرد هیچ مقام رسمی با وی دیدار نخواهد کرد. این کشور طی هشت سال اخیر همواره با سفر دالایی لاما مخالفت کرده بود.