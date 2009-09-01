  1. بین الملل
  2. سایر
۱۰ شهریور ۱۳۸۸، ۲۰:۲۶

استقبال آمریکا از توافق ترکیه و ارمنستان پس از یک قرن اختلاف

استقبال آمریکا از توافق ترکیه و ارمنستان پس از یک قرن اختلاف

دولت آمریکا از توافق به دست آمده میان مقامهای ترکیه و ارمنستان برای بهبود روابط دوجانبه پس از یک قرن اختلاف و تنش استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، واشنگتن با استقبال از توافق ترکیه و ارمنستان برای از سرگیری روابط دو جانبه اعلام کرد حاضر به همکاری با این دو کشور و پشتیبانی از آنها در راستای این توافق است.

"یان کلی" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با بیان این مطلب اذعان کرد هدف ایالات متحده تسریع در روند عادی سازی میان این دو کشوراست که از حدود صد سال پیش و در پی کشتار ارامنه به دست حکومت عثمانی به سردی گراییده است.

پس از سالها اختلاف سرانجام روز گذشته آنکارا و ایروان با امضای توافقنامه ای از آغاز دوره جدید روابط فیمابین خبر داده و خواستار بهبود همکاریها شدند. این توافقنامه که در پی مذاکره و گفتگوهای طولانی بین مقامهای این دو کشور حاصل شد، نقطه عطفی در تاریخ روابط دو کشور در یک قرن گذشته است. 

گفتنی است ترکیه و ارمنستان دیروز دوشنبه در مذاکراتی که با میانجیگری سوئیس انجام شد، درباره آغاز "رایزنی های سیاسی داخلی" در رابطه با امضای "پروتکل برقراری روابط دیپلماتیک" و "پروتکل توسعه روابط دوجانبه" توافق کردند.

بر همین اساس رایزنی های سیاسی ظرف شش هفته پایان می یابند و پس از آن دو پروتکل امضا و برای تایید به پارلمانهای دو کشور ارائه خواهند شد.

کد مطلب 940324

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها