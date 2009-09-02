"خبرگزاری "مهر" از سوی ستاد ویژه توسعه نانو برترین رسانه کشور در ترویج فناوری نانو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه ترویج و آموزش ستاد فناوری نانو هر ساله عملکرد رسانه های مختلف را در زمینه اطلاع رسانی و آموزش فناوری نانو مورد ارزیابی و برترینهای هر حوزه را در جشنواره برترینهای فناوری نانو مورد تقدیر قرار می دهد.

طبق نتایج ارزیابی عملکرد سال 1387 خبرگزاری مهر به عنوان رسانه برتر در بخش خبرگزاریها انتخاب شد. شبکه خبر سیما به عنوان رسانه برتر در بخش شبکه های تلویزیونی و شبکه جوان رادیو به عنوان رسانه برتر در بخش شبکه های رادیویی معرفی شدند.

در این دوره به دلیل عدم ارسال مستندات، روزنامه برتر انتخاب نشد.

طبق گزارشهای ارزیابی عملکرد رسانه ها 59 درصد اخبار داخلی خبرگزاریها مربوط به اخبار دستاوردهای علمی ایران بود که نسبت به سال 1386 بیش از دو برابر شده است. همچنین فعالیتهای رادیویی مرتبط با فناوری نانو در مقایسه با سال گذشته هفت برابر شده است.

بر اساس گزارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، کارگروه ترویج و آموزش ستاد فناوری نانو به منظور ایجاد زمینه ارتباط نزدیک با رسانه ها و امکان دسترسی سریع آنها به منابع اطلاعاتی می کوشد تا موجبات همگرایی تلاش رسانه‌ها در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده در سند راهبردی توسعه فناوری را فراهم کند.

در این راستا، کارگروه ترویج و آموزش عمومی علاوه بر ارتباط ‌گیری و تامین اطلاعات برای رسانه ها، عملکرد آنها را نیز در دوره‌های سالانه ارزیابی کرده و رسانه های برتر را به جشنواره برترینهای فناوری نانو معرفی می کند.

مراسم تجلیل از مدیران رسانه های برتر روز 17 آبان ماه در چهارمین جشنواره برترینهای فناوری نانو انجام خواهد شد.