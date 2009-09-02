موفقیت محققان کشور درجلوگیری از رشد میکروب در موبایل/ تولیدحسگر زیستی

فرامرز مرادی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر دستگاه موبایل را محیطی مناسب برای رشد میکروبها دانست و گفت: نتایج جدیدترین تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که میکروبها در دستگاه موبایل جهش یافته و به این صورت در برابر داروها مقاوم می شوند.

وی از احتمال شیوع برخی بیماریها از طریق گوشیهای موبایل خبر داد و افزود: به دلیل رطوبت و دمای بالای سیستمهای موبایل، گوشی تلفن همراه محیط مناسبی برای رشد میکروبها است و با توجه به گسترش روز افزون این دستگاه احتمال شیوع برخی بیماریها از طریق دستگاه موبایل وجود دارد.

مرادی به تلاش شرکتهای سازنده برای جلوگیری از رشد میکروبها در گوشیهای موبایل اشاره کرد و اظهار داشت: اخیرا شرکت موتورولا با استفاده از ذرات نقره، صفحاتی را برای تولید کاور گوشیهای موبایل خود تولید کرده است. این کاورها قادرند از رشد میکروبها جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: بر این اساس با استفاده از بیوپلیمرها نوعی حسگر زیستی تولید کردیم که قادر است از رشد میکروب در محیط گوشیهای موبایل جلوگیری کند. این حسگر نوعی سیستم روباتیک زیستی است که در داخل گوشیها نصب می شود.

این محقق با تاکید بر اینکه این حسگرها در کلیه دستگاههای موبایل قابل نصب است، خاطرنشان کرد: حسگرهای زیستی تولید شده در کنار باتری گوشیها قابل نصب است. ضمن آنکه به دلیل استفاده آسان و راحت آن مصرف کننده می تواند به راحتی در گوشی خود نصب کند.

مرادی با تاکید بر اینکه این حسگر با استفاده از دانش بومی تولید شده است، اضافه کرد: این طرح به ثبت رسیده است و تا پایان سال جاری تجاری سازی می شود.