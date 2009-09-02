تحویل اسنادی به ترکیه در اثبات ورود تروریستها از خاک سوریه به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو دجله و شبکه تلویزیونی الفیحا عراق، "شروان الوائلی" وزیر مشاور در امور امنیت ملی عراق تاکید کرد : درخواست ما از سوریه این است که افراد تحت پیگرد بغداد را تحویل ما دهد و به حاکمیت کشورمان تعدی نکند.

از سوی دیگر، "حسن السنید" مشاور نخست وزیر عراق و از نمایندگان پارلمان این کشور اعلام کرد دولت عراق مجموعه ای از نوارها و تصاویری را که نفوذ افراد مسلح به خاک عراق از داخل سوریه را ثابت می کند تحویل احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه داده است.



وی گفت : عراق به میانجیگر ترک نوارها و فیلمهای ضبط شده و اعترافات و تصاویری در اثبات دخالت سوریه ارائه کرده است.



وی افزود : دولت عراق طی سه سال گذشته مدارک زیادی که نفوذ تروریستها از خاک سوریه را اثبات می کند به این کشور تحویل داده است.

مشاور مالکی خاطرنشان کرد : انکار این حقایق و مدارک از سوی سوریه مانند کسی است که تلاش می کند با غربالی خورشید را بپوشاند.



وی در واکنش به اظهارات بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که اتهامات عراق را غیر اخلاقی خوانده بود گفت : ما نمی خواهیم چنین واکنشهایی داشته باشیم. ما مدارک و شواهدی داریم که حقانیت سخنان ما را اثبات می کند.



سنید بر عزم دولت عراق برای پیگیری تشکیل دادگاه بین المللی به منظور محاکمه عاملان جنایات چهارشنبه خونین بغداد(28 مرداد) تاکید کرد.

وی پیشتر از درخواست مستقیم نخست وزیر این کشور از رئیس جمهوری سوریه برای تسلیم بعثیهای عراقی تحت پیگرد به بغداد پرده برداشته که به گفته وی اسد با این درخواست همراه نشد و پاسخهای متقاعد کننده ای نداد.

دولت عراق از سوریه خواسته است ضمن اخراج تمام گروههای تروریستی که از خاک این کشور جنایات زیادی را بر ضد ملت عراق مرتکب می شوند محمد یونس الاحمد و سطام فرحان از بعثیهای صدامی را که نقش مستقیمی در حملات تروریستی اخیر داشتند تحویل بغداد دهد.

نوری المالکی نخست وزیر عراق با بیان اینکه 90 درصد تروریستهای عرب از خاک سوریه وارد خاک کشورش می شوند تاکید کرد عراق همچنان به پیگیری درخواست خود برای تشکیل دادگاه جنایی بین المللی برای محاکمه عاملان انفجارهای چهارشنبه خونین بغداد ادامه خواهد داد.

بغداد پایتخت عراق روز چهارشنبه 28 مرداد شاهد چند انفجار خونین در نزدیکی وزارتخانه های دارایی و امور خارجه در منطقه دیپلماتیک الخضراء بود که در نتیجه این انفجارها 95 نفر کشته و هزار و 203 نفر زخمی شدند تنها ساعاتی پس از این حملات تروریستی استان بابل نیز شاهد پنج انفجار پیاپی بود که بر اثر آن 30 نفر کشته و 400 نفر دیگر زخمی شدند.