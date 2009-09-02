کمانداران وارد اولسان شدند / 20 کیلومتر فاصله هتل تا محل مسابقات

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کره جنوبی، تیم ملی تیروکمان کشورمان ساعت 30/8 صبح سه شنبه دهم شهریور ماه به وقت کره جنوبی از طریق پرواز مستقیم تهران- سئول وارد پایتخت کره جنوبی شد.

کاروان کشورمان ساعت 11 صبح سئول را از طریق زمینی به مقصد اولسان محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهان ترک کرد. تیم ملی تیروکمان ایران که بعد از 24 ساعت تاخیر وارد شهر اولسان شده بود موفق به حضور در تمرین رسمی تیراندازان نشد و تنها در مراسم افتتاحیه این رقابتها حضور یافت.

تیراندازان کشورمان به همراه برخی کشورهای اروپایی، استرالیا و آمریکای جنوبی در هتل "هیوندای" اولسان واقع در 20 کیلومتری محل برگزاری مسابقات مستقر شدند.

ورزشگاه "مونسو" از بزرگترین سایتهای تخصصی تیروکمان جهان است که تا هتل تیم ایران 45 دقیقه فاصله زمانی دارد. تیراندازان کشورمان امروز چهارشنبه 11 شهریورماه در دو بخش کامپوند زنان ومردان به مصاف حریفان جهانی خود می روند.

چهل و پنجمین دوره مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی جهان از 10 تا 19 شهریورماه به میزبانی کره‏جنوبی در شهر" اولسان " برگزار می‌شود.