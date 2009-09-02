حکیم جوان ؛ جانشینی شایسته برای دو حکیم

به گزارش خبرگزاری مهر، عمار حکیم در کنفرانس مطبوعاتی پس از انتخابش گفت : با جدیت برای توسعه موسسه مجلس اعلای اسلامی و استفاده از شرایط گذشته و تشخیص دقیق اشتباهات تلاش خواهیم کرد.

فرزند 38 ساله مرحوم سیدعبدالعزیز حکیم افزود : با حفظ اصالت و ارزشها و اصولی که شهید محراب ( در اشاره به آیت الله محمد باقر الحکیم عمومی وی) وضع کرد و مرحوم (سید عبدالعزیز) حکیم به آن پایبند بود، دست به نوگرایی خواهیم زد.

عمار حکیم که در میان رهبران ارشد مجلس اعلا سخن می گفت اظهار داشت : با جدیت تلاش خواهیم کرد تا مجلس اعلا جایگاه برجسته خود را در روند سیاسی از طریق همکاری با دیگر گروههای سیاسی به دست آورد.

پیش از این اعضای مجلس اعلا عمار حکیم را تنها نامزد ریاست معرفی کرده بودند و مرحوم سیدعبدالعزیز حکیم در وصیتنامه اش که توسط عمار حکیم در حرم مولای متقیان علی علیه اسلامی قرائت شد فرزند ارشدش را دارای صلاحیت و شایستگی و توانمندی برای برعهده گرفتن مسولیتها دانسته بود.

سید عبدالعزیز حکیم که اخیرا برای درمان سرطان ریه به صورت دوره ای به ایران مسافرت می کرد، سرانجام ساعت دو سی و پنج دقیقه بعد از ظهر چهارشنبه 4 شهریور دعوت حق را لبیک گفت و روز شنبه هفتم شهریور در جوار بارگاه ملکوتی مولای متقیان حضرت علی علیه السلام آرام گرفت.



عمار حکیم وعده داده است خطاهای گذشته را اصلاح و مجلس اعلا، بزرگ ترین حزب شیعه این کشور را بازسازی خواهد کرد.



به گفته یکی از منابع نزدیک عمار حکیم، وی در نشستی که به منظور "نگاهی به مواضع جهادی اش" تشکیل شده بود به عنوان رئیس مجلس اعلا برگزیده شد.



عمار از نیروهای سیاسی خواست به ائتلاف ملی عراق بپیوندند تا اینکه جبهه گسترده ای برای تمام عراقیها جهت مشارکت در انتخابات پارلمانی آینده تشکیل شود.



وی در این زمینه اظهار داشت : "من از دوستان و عزیزان در تشکل های سیاسی که همچنان با آنها در حال مشاوره هستیم می خواهم که تصمیم نهایی خود را برای پیوستن به تشکل بزرگ و گسترده ائتلاف ملی عراق اتخاذ کنند."



عمار حکیم افزود : "امیدوارم که تمام نیروهای ملی به این ائتلاف بپیوندند، من به تشکیل یک جبهه ملی گسترده دعوت می کنم که تمام فهرستها، تشکلها و ائتلافهای ملی کشور را شامل می شود تا از طریق این پیوستگی بتوانیم فعالیت سیاسی خود را انجام دهیم و با چالش ای داخلی، منطقه ای و بین المللی عراق روبرو شویم".



حکیم که به داشتن روابط دیپلماتیک شناخته می شود؛ بر عزم خود بر ایجاد گشایشی در سطح منطقه ای و بین المللی تاکید کرد.



زندگینامه جانشین حکیم فقید



عمار حکیم در سال 1971 در شهر نجف واقع در 150 کیلومتری جنوب بغداد متولد شد. پدر بزرگ وی آیت الله العظمی سید محسن حکیم مرجع و رهبر برجسته شیعیان در قرن بیستم بود. عموی او آیت الله العظمی محمد باقر حکیم است که عراقیها به او لقب شهید محراب داده اند، زیرا پس از انجام فریضه نماز جمعه در حرم امام علی(ع) در سال 203 ترور شد.



عمار حکیم در اواخر سال 1979 همراه با پدرش و در حالی که به علت فعالیتهای سیاسی و دینی از سوی نیروهای امنیتی رژیم صدام دیکتاتور معدوم، تحت پیگرد بود عراق را به مقصد ایران ترک کرد.



او با دختر عمویش ازدواج کرده و پنج فرزند دارد. مادرش دختر سید حبیب صدر است. رژیم بعثی سابق عراق 9 نفر از عموها و 64 نفر از نزدیکانش را به علت داشتن مواضع مخالف سیاستهای صدام به طور وحشیانه ای اعدام کرد.



عمار حکیم تحصیلات دانشگاهی خود را تمام کرده و معارف اسلامی شامل فقه اصول علم رجال فلسفه منطق و زبان فارسی را فرا گرفته است. او این دروس را از عمویش محمد باقر حکیم فرا گرفته است که یکی از مراجع بزرگ شیعه جهان است که شهر قم را به عنوان محل استقرار خود برگزیده اند.



عمار حکیم ریاست موسسه تبلیغات اسلامی شهید محراب را برعهده دارد که در حال حاضر بزرگترین موسسه فرهنگی در سطح عراق به حساب می آید و بیش از 80 شعبه و دفتر دراستان ها و شهرهای عراق دارد.



این موسسه چندین مدرسه، نهاد و مرکز فرهنگی و علمی و دانشگاهی و دانشکده ها و دانشگاه ها و مراکز دولتی را زیر نظر دارد.همچنین نشستها و کنفرانسهایی را برگزار و فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی را انجام می دهد. ضمن اینکه مجلات، روزنامه ها، کتابها و کتابچه ها، روزنامه های دیواری و لوحهای فشرده متعددی را منتشر می کند.



هوشیاری و زیرکی و فصاحت زبان و بداهه گویی از ویژگی های عمار حکیم است. عمار در شش روز پایانی عمر پدرش همراه او بوده است.



ائتلاف شیعیان که مرحوم سید عبدالعزیز حکیم رهبری آن را برعهده داشت و احزاب متعدد شیعه از جمله حزب الدعوه و جریان صدر را شامل می شود، در انتخابات سال 2005 از مجموع 270 کرسی پارلمان 128 کرسی را به خود اختصاص داد.



این ائتلاف در جریان ریاست خود چندین مرتبه خواستار تشکیل ایالتهایی و به ویژه ایالت جنوب در عراق(فدرالیسم) شده است همچنانکه مخالف حکومت مرکزی برای کشور است.



مجلس اعلا در سال 1982 به عنوان یک جنبش معارض در تبعید درایران تاسیس شد و عمار حکیم نیز به داشتن روابط مستحکم با ایران شناخته می شود.