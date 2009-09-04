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۱۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۲۸

گزارش خبرنگار مهر از کره /

میهمانی ویژه چانگ برای آسیایی ها/ اندونزی میزبان اجلاس انتخابات تیروکمان آسیا

میهمانی ویژه چانگ برای آسیایی ها/ اندونزی میزبان اجلاس انتخابات تیروکمان آسیا

رئیس کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا در حاشیه مسابقات قهرمانی جهان در کره از تمامی روسای فدراسیون های آسیایی برای حضور در یک میهمانی دعوت بعمل آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، "چانگ" رئیس کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا و رئیس فدراسیون تیروکمان کره جنوبی در حاشیه برگزاری رقابتهای قهرمانی جهان در اولسان کره جنوبی از فرصت استفاده و تمامی مسئولین کشورها را برای برپایی یک جلسه و تبادل نظر در خصوص برگزاری رقابتهای قهرمانی آسیا دعوت کرد.

در این میهمانی که به صرف ناهار بود روسای فدراسیون های تیروکمان کشورهای آسیایی با برگزاری نشست چهارساله انتخابات رئیس، اعضاء هیئت رئیسه و کمیته های کنفدراسیون تیروکمان آسیا در اندونزی موافقت کردند.

رقابتهای قهرمانی تیراندازی با کمان آسیا آبان ماه سال جاری به میزبانی کشور اندونزی برگزار می شود که با توجه به موافقت تمامی کشورها انتخابات چهارساله این فدراسیون نیز در حاشیه این رقابتها برگزار خواهد شد.

کریم صفایی رئیس فدراسیون تیروکمان کشورمان بعد از پایان اولین روز از مسابقات قهرمانی تیروکمان جهان در کره جنوبی راهی مالزی و سپس تهران شد.

چهل و پنجمین دوره رقابتهای تیراندازی با کمان جهان از 11 تا 19 شهریورماه در شهر اولسان کره جنوبی در حال برگزاری است.

کد مطلب 940351

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