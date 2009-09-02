فصل جدید صید در بنادر چابهار و کنارک آغاز شد

مدیرکل شیلات استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: با کاهش فعالیت سامانه مونسون از مجموع 939 فروند لنچ موجود در بنادر چابهار و کنارک تاکنون 550 فروند لنچ برای صید به دریا رفته اند و مابقی نیز در حال آماده سازی و سوختگیری هستند.

غلامرضا سندگل افزود: در حال حاضر 150 فروند از لنچهای صیادی چابهار و کنارک مجهز به سیستم برودتی هستند و ماهیان صید شده را با کیفیت بهتری حفظ می کنند.

وی اعلام کرد: اغلب صید صیادان استان سیستان و بلوچستان، تن ماهیان است که از این جهت صیادان استان مقام نخست صید تن ماهیان را در کشور با صید 80 درصد این نوع ماهیان دارند.

به گزارش مهر، هر ساله به علت فعالیت سامانه جوی مونسون که از خرداد ماه در سواحل دریای عمان آغاز می شود و تا شهریور ماه ادامه دارد، دریا طوفانی و مواج است و امکان صید برای صیادان وجود ندارد.

در این مدت صیادان به صید نمی روند و شناورها و لنچ های خود را برای فصل صید تعمیر می کنند.

بنا بر همین گزارش، صیادان جنوب سیستان و بلوچستان برای صید ماهیان 1200 مایل در دریای عمان پیش می روند و هر لنچ صیادی که مجهز به سیستم برودتی باشد در طول دوره 2 ماهه صید به طور میانگین 60 تن ماهی صید می کند.