نگاه کفاشیان به فوتبال کرج باید بهتر از گذشته شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی فیروزگاه شامگاه سه شنبه در مراسم تجلیل از داوران کرج و غرب استان تهران در جمع ورزشکاران کرجی اظهار داشت: در کرج داوران و مربیان خوبی فعالیت می کنند که برای تسهیل در ارائه خدمات به آنها اواخر سال گذشته ساختمان هیئت فوتبال تکمیل و تجیهزات مستقر شد.

وی افزود: طی سال گذشته هزار و 400 بازی فوتبال در رده های سنی مختلف بانوان و آقایان برگزار می شود که این پتانسیلهای عظیم حمایت ویژه مسئولان شهرستان، استان و کشور را می طلبد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر کرج میزبانی تیم سایپا را بر عهد دارد که این نیز یکی از افتخارات کرج به حساب می آید و زمینه را برای هرچه بهتر معرفی شدن ورزشکاران کرجی در کشور و جهان مهیا می کند.

فیروزگاه ادامه داد: هم اکنون قراردادهای تیم سایپا در هیئت فوتبال استان تهران منعقد می شود که باید با همکاری مسئولان مربوطه این قراردادها در کرج انجام شود.

معاون مدیرکل تربیت بدنی استان تهران عنوان کرد: سال گذشته سازمان تربیت بدنی کشور شهرستان کرج به عنوان استان ورزشی پذیرفت و با حضور در دومین المپیاد ایرانیان ورزشکاران کرجی توانستند به رتبه های خوبی دست یابند.

فیروزگاه یادآور شد: امسال نیز در راستای ساماندهی مدارس فوتبال، فستیوال مدارس فوتبال کرج برگزار شد.

همچنین در این مراسم رئیس هیئت فوتبال شهرستان کرج به خبرنگار مهر گفت: 10 شهریورماه به عنوان روز داور نامگذاری شده است که در کرج همانند سایر کشورها و استانهای کشورمان مراسم تقدیر و تجلیل از این قشر برگزار شد.

محمد محمودی افزود: در این مراسم داوران، کمک داوران، مسئولان هیئت فوتبال کرج، داوران بازنشسته و خبرنگاران حضور داشتند که از تمام آنها تقدیر شد.

وی ادامه داد: در این مراسم داورانی نظیر محمدرضا اکبریان، نوید مظفری، مسعود مرادی، حسین خانبان و ... حضور داشتند.