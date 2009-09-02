اخبار کوتاه ورزشی استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، مسابقات کونگ فو قهرمانی کشور با کسب چهار مدال برای بانوان شهرستان ورامین همراه شد.

در این دوره از مسابقات تیم هیئت کونگ فو ورامین متشکل از ورزشکاران انتخابی در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان برای کسب عنوان قهرمانی با حریفان خود به رقابت پرداختند.

شیما سادات عباس آبادی و هانیه قربانی توانستند در پایان مسابقات که به میزبانی استان کرمانشاه برگزار شد مدال طلای رده سنی نونهالان و نوجوانان را از آن خود کنند و شهرزاد سادات عباس آبادی به مدال نقره بسنده کرد.

همچنین الناز وثوقی در قسمت بزرگسالان در استان همدان سکوی سوم را به خود اختصاص داد.

راهیابی کاراته کاران ورامین به تیم ملی برای مسابقات جهانی

مسابقات انتخابی کاراته سبک "بودو" با راهیابی نمایندگان ورامین به تیم ملی جمهوری اسلامی ایران همراه شد.

در این دوره از مسابقات که به میزبانی شهر بابل برگزار شد، تیم ورامین موفق شد در جمع 300 ورزشکار دو نقره و یک برنز در اوزان مختلف را از آن خود کند.

سعید لطفی و بهنام فیروزی توانستند با غلبه بر حریفان خود به دیدار پایانی راه یابند و با شکست در فینال، مدال نقره را به نام خود به ثبت برسانند و جهت حضور در مسابقات جهانی اوکراین به اردوی تیم ملی فراخوانده شوند.

جهانگیر شیری نیز موفق شد سکوی سوم و مدال برنز کشور را بدست آورد.

قهرمانی توابع استان تهران برای جوانان کونگ فو کار ورامین

تیم جوانان هیئت کونگ فو ورامین قهرمان توابع استان تهران شد.

در این دوره از مسابقات که در سالن ورزشی مهرورز تهران انجام شد، تیم ورامین توانست با هفت مدال طلا، یک نقره و یک برنز سکوی اول استان را به خود اختصاص دهد.

محمدجواد ولیزاده، حسام فردانی، حامد یزدی، مجید امیری، میلاد فرخنده، شاهین حتم بیگی و محمدرضا افسالان موفق به کسب مدال طلا و سعید خانی و امیر فرجی به ترتیب مدالهای نقره و برنز را بدست آوردند.

نفرات اول و دوم هر وزن جهت حضور در مسابقات المپیاد ایرانیان به اردو دعوت شدند.

سه اسکی باز کرجی به مسابقات جهانی اتریش اعزام شدند

حسین کلهر فرزند قربانعلی، حسین کلهر فرزند درویشعلی و میترا کلهر در قالب تیم ملی اسکی روی چمن جمهوری اسلامی در این رقابتها شرکت دارند و اسکی بازان یاد شده در زمره بهترین اسکی بازان اسکی روی چمن کشور هستند.

علیداد ساوه شمشکی از استان تهران و سمیرا زرگر از تهران دیگر اعضای تشکیل دهنده تیم ملی اسکی روی چمن کشور هستند.

این رقابتها با شرکت اسکی بازان کشورهای صاحب نام در اسکی روی چمن از امروز آغاز خواهد شد و انتظار است اسکی بازان ایرانی با توجه به آموزشها و تمرینات انجام شده بتوانند رتبه خوبی را کسب کنند.