شوخی با سی و سه پل شایسته نیست / سخنان متناقض درباره عبور مترو

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان در پی انتشار خبری از سوی خبرگزاری مهر مبنی بر اینکه "مسیر تونل شرقی خط شمال - جنوب متروی اصفهان پس از عبور از زیر رودخانه زاینده رود، در حدود 30 رینگ (طولی معادل 40 متر) در کنار سی و سه پل به اشتباه حفاری شده است" مسئولان سازمان قطارشهری در اصفهان در راستای شفاف شدن موضوع، اقدام به برگزاری نشستی خبری برای نخستین بار کردند تا در این نشست 45 دقیقه‌ای شاید بتوانند بخشی از پاسخهای اصحاب رسانه را بدهند.

در بخش نخست این جلسه که البته تمام رسانه‌های اصفهان در آن دعوت نشده بودند، ‌مدیر سازمان قطارشهری اصفهان به سابقه پیدایش مترو در جهان پرداخت و پس از اعتراض خبرنگارن به پاسخ سوالات برخی اصحاب رسانه پرداخت که البته در همین پاسخها نیز سخنان متاقضی از سوی وی با سخنان دیگر مسئولان متولی به چشم می‌خورد.

در حالی که عبدالجواد زعفرانی در پاسخ به خبرنگاران اظهار داشت که برای عبور مترو از بستر زاینده رود نظر مشاوران سازمان میراث فرهنگی لحاظ شده و در برخی نقاط از حداقل فاصله 40 متری تعیین شده توسط آنان و از 14 متری بستر رودخانه عبور کرده‌ایم، رئیس شورای شهر اصفهان در این خصوص در گفتگو با یکی از رسانه‌های اصفهان گفته بود: تونل تحتانی بستر زاینده رود از فاصله 150 متری و از عمق 20 متری سی و سه پل عبورکرده و هیچگونه برخوردی میان دستگاه ‌حفار تونل با پی های این پل صورت نگرفته است.

عباس حاج رسولیها در بخش دیگری از این گفتگوی خود با اشاره به اینکه بر عملیات حفاری مترو اصفهان نظارت می شود، افزود: برگشت این انحراف کار سختی نیست و با قوس هایی که برای عبور مترو مشکل ساز نباشد به راحتی این انحراف جبران می شود.

این در حالی است که رئیس سازمان قطارشهری اصفهان در خصوص رفع این مشکل اظهار داشت: در این راستا نزدیک به 10 طرح پیش روی این سازمان قرار گرفته که در حال بررسی آن هستیم و پس از اعلام موضوع می توان نتیجه را اعلام کرد.

انتظار مردم، ‌اصحاب رسانه و دوستداران میراث فرهنگی در این عرصه این است که سازمان قطار شهری اصفهان با رعایت صیانت سی و سه پل راهکاری برای برون رفت از این مشکل پیدا کند زیرا این پل تاریخی 400 ساله همچون نگینی برای اصفهان است و در این خصوص همین بس که ادیب برومند در خصوص این پل تاریخی آورده است:

هر چه گویم نیز از سی و سه پل / نیست غیر از جزء ناچیزی زکل

چون پل خواجوست در مستحکمی / وز صلابت نیست هیچ او را کمی

باد صدها ره به معمارش درود / کز دل و جان طرح بنیادش نمود

گرنه معمارش به جان آراستی / چهارصد سال از چه پا بجاستی؟

متصل سازد به هم دو "چهارباغ" / سازد آیند و روندش با فراغ

.... دیده در گیتی فراوان رویداد / وز حوادث قصه‌ها دارد بیاد

باشدش بگشوده سی و سه دهان / هر یکی گویای اسرار پنهان

و ... .