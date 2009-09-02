تلاش می کنم بهترین نتیجه را کسب کنم/ وزش باد تاثیر منفی می گذارد

انسیه حاجی انزهایی عضو تیرانداز با کمان کشورمان در کمان کامپوند پیش از آغاز مسابقه امروز خود در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به کره جنوبی گفت: تلاش می کنم تا بهترین مسابقه خود را در رقابتهای جهانی بدهم.

وی با اشاره به تاخیر24 ساعته پرواز ایران به کره و حضور نیافتن در تمرین رسمی مسابقات گفت: هرچند این مسئله باعث شده تا ما با فضای مسابقات آشنایی نداشته باشیم اما معتقدم این مشکل بهانه ای برای تیم ما برای از دست دادن موقعیت های خوب نیست.

تیرانداز عضو تیم کامپوند زنان در حالیکه در اولین روز این رقابتها در بخش مقدماتی به مصاف حریفان جهانی می رود تصریح کرد: ما فرصت تمرین در تمامی مسافت ها را در ورزشگاه"مونسو" بدست نیاوردیم اما امیدوارم در همین شرایط بتوانیم از تجربیات خود استفاده بیشتری کنیم.

حاجی انزهایی با بیان اینکه یکی از مشکلات تیم ما در لغو سفرهای تدارکاتی از یک سال گذشته بوده و بالاخره این طلسم شکسته شد، خاطرنشان کرد: با لغو شش سفر تیم ملی فرصتهای تدارکاتی خوبی را از دست داده ایم اما با تلاش مربیان سعی کردیم نقاط ضعف خود را جبران کرده و مطابق با فضای مسابقات تمرین کنیم.

وی به وزش باد شدید در شهر اولسان اشاره کرد و گفت: این باد برای همه تیراندازان است و قطعا در نتایج ورزشکاران تاثیر منفی دارد. خوشبختانه از زمانیکه در سایت آزادی تهران تمرین می کنیم تا حدی به شرایط مسابقاتی با باد آشنا شده ایم.

چهل و پنجمین دوره مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی جهان با حضور 700 کماندار زن و مرد در دو کمان ریکرو و کامپوند زنان و مردان از دهم تا نوزدهم شهریورماه در "اولسان" کره جنوبی برگزار می شود.