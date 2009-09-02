مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

تاریخ انتشار نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

سارکوزی و مرکل: ایران تا 8 مهر فرصت دارد

آیت الله موسوی بجنوردی: دولت ملزم به افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با نرخ تورم است



اعتماد:

ادامه واکنش نمایندگان مجلس به برنامه دولت دهم؛ حاشیه های انتقاد از وزیران پیشنهادی

گزارش کمیته پیگیری شورای شهر درباره دفن افراد مجهول الهویه در بهشت زهرا

در بیستمین همایش بانکداری اسلامی؛ توصیه های سیاسی رئیس کل بانک مرکزی

ایران :

تعیین تکلیف کابینه به آخر هفته کشید

رهبر معظم انقلاب موافقتی با وقف اموال دانشگاه آزاد نداشته اند؛ تکذیب ادعای هیئت موسس دانشگاه آزاد

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: کاهش رشد نقدینگی به 6.5 درصد

دبیر شورای عالی امنیت ملی: بسته پیشنهادی ایران به غرب به روز شد

ابرار:

اظهارات موافقان و مخالفان وزرای پیشنهادی در مجلس

شرایط لازم برای تعطیلی مدارس درگیر آنفلوانزای A اعلام شد

نامه دبیر کل حزب اعتماد ملی به رئیس صدا و سیما

مالکی: 90 درصد تروریست ها از سوریه وارد عراق می شوند

ابتکار:

جلیلی: بسته پیشنهادی ایران برای تحقق عدالت و صلح آماده شد

نامه کروبی به ضرغامی

در جلسه سوم رای اعتماد مطرح شد؛ بهبهانی: دست تک تک نمایندگان را می بوسم

هیئت امنای دانشگاه آزاد: مهدی هاشمی برای ماموریت به لندن رفته است

اطلاعات:

لاریجانی: مجلس خواستار کابینه قدرتمند و با صلاحیت است

گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی ایران در سال 87

انبوه سازان مسکن تا 3 برابر سپرده بانکی وام می گیرند

عمروموسی: باید هر چه زودتر با ایران وارد مذاکره شویم

تفاهم:

تفاهم روسای دیروز و امروز بانک مرکزی؛ نرخ سود هرگز کمتر از تورم نخواهد شد

سرنوشت بانکها ابلاغ شد؛ 7 بانک دولتی می مانند

64 میلیارد دلار میانگین درآمد نفتی ایران

تهران امروز:

حاشیه های خروج مهدی هاشمی از کشور

گزارش بیادی از قبرهای جنجالی

تکلیف کابینه امروز روشن می شود

دکتر روح الامینی از ملاقات با رهبر معظم انقلاب می گوید؛ مطمئن شدم خون پسرم پایمال نمی شود

جام جم :

هشدار رئیس کل بانک مرکزی: بازار مسکن ثابت نمی ماند

سرنوشت کابینه احتمالا امروز مشخص خواهد شد؛ رای اعتماد، شاید امروز

واکنش ها به وقف دانشگاه آزاد همچنان ادامه دارد؛ وقف بحث برانگیز

جوان:

توسط فرمانده کل سپاه صورت گرفت؛ افشای جزئیات جدید از کودتای ناکام مخملی

تمجید کنفدراسیون آسیا از غول جوان وزنه برداری ایران

ایران بسته جدید برای ایجاد نظم نوین منطقه ای ارائه می کند؛ مذاکرات ایران و 1+5 در پله بالاتر

جمهوری اسلامی:

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: اخذ مجوزهای لازم از مراجع بالای نظام برای برخورد با موسسات مالی فاقد مجوز

جان بولتون: اعمال تحریم علیه ایران بی فایده است

واردات 2 میلیون تن برنج چوب حراج به شالیزارهای شمال زد

ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس

حمایت:

تغییر شیوه رای اعتماد وکلا به وزرا

جلیلی اعلام کرد: بسته پیشنهادی ایران برای تحقق عدالت و صلح آماده شد

لاریجانی: جدی بودن بحثها در جلسه رای اعتماد نشانه همیاری با دولت است



حیات نو:

درخواست هیئت 3 نفره قوه قضائیه برای دیدار با کروبی

بازدید اعضای شورای شهر از قطعه 302 بهشت زهرا؛ ابهامات همچنان ادامه دارد

موانع ایران برای دبیر کلی اوپک؛ کارشکنی عرب ها و ضعف تعامل با غرب

حزب الله:

رئیس کل بانک مرکزی: آمار حساب ذخیره ارزی در شرایط بحرانی اعلام نمی شود

برابری جریمه تخلفات رانندگی یک روز تهران با یک سال اروپا

عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق شد

واریز 100 میلیون تومان به حساب نمایندگان تکذیب شد

خبر:

حرف و حدیث ها پیرامون مراسم شب های قدر در حرم امام خمینی (ره)؛ احتمال لغو سخنرانی ناطق و خاتمی

در سومین روز رسیدگی به صلاحیت وزیران صورت گرفت؛ بیشترین حملات به بهبهانی، آجرلو و محرابیان

طرح موفقی که پس از 10 روز به بن بست رسید؛ پلیس، اکران شبانه سینماها را تعطیل کرد

خراسان:

صف آرایی موافقان و مخالفان وزیران پیشنهادی جدی تر شد

رئیس جمهور: کسری کاهش ساعت کار در ماه رمضان با توزیع ساعات کار در ماههای آتی جبران خواهد شد

به دنبال انتقاد مقام معظم رهبری، دبیر شورای انقلاب فرهنگی در گفتگو با خراسان وعده داد: نقشه علمی کشور تا پایان ماه مبارک رمضان نهایی می شود

افزایش محسوس کنترل نامحسوس

دنیای اقتصاد:

در همایش بانکداری اسلامی ارائه شد؛ تحلیل رئیس کل از اوضاع پولی

سعید جلیلی اعلام کرد: بسته پیشنهادی ایران آماده ارائه است

احتمال تعویق عرضه بلوکی مخابرات

واکنش ایران به تحرکات مداخله جویانه آلمان و فرانسه علیه ایران

سرمایه:

پاسخ سازمان خصوصی به "سرمایه" مشخص کرد؛ هشت خوان معامله سهام عدالت

نامه کروبی به ضرغامی: همین امشب برای پاسخگویی فرصت برنامه تلویزیونی بدهید

تکذیب موافقت مقام معظم رهبری با وقف دانشگاه آزاد

سیاست روز:

دیدگاه دانشجویان درباره توصیه های رهبری به دانشگاهیان: پیش بینی فضای دانشگاهها نشانه درایت رهبری است

واکنش نمایندگان به افشاگری زاکانی

چین و روسیه در آستانه نشست 1+5 تاکید کردند: حل موضوع هسته ای ایران فقط از طریق دیپلماتیک

کاروکارگر:

جلیلی در آستانه نشست 1+5 خبر داد: اعلام آمادگی ایران برای به روز کردن بسته پیشنهادی

تایم: تشدید تحریم ها ایران را زودتر خودکفا می کند

قالیبافان برای دریافت سهام عدالت نام نویسی کنند

تحلیلگر انگلیسی: ناآرامی ها در یمن به سقوط دولت این کشور می انجامد

کیهان:

دبیر شورای عالی امنیت ملی خبر داد: بسته به روز شده ایران روی میز 1+5

هفته نامه آمریکایی تایم: تحریم بنزین باعث خودکفایی ایران در تولید سوخت خواهد بود

تظاهرات ضد دولتی در عربستان علیه رفتار تبعیض آمیز مقامات سعودی

گسترش:

کابینه دهم در انتظار رای اعتماد

ششمین جشنواره بین المللی بسم الله در فرهنگسرای نیاوران

دبیر شورای عالی امنیت ملی: بسته پیشنهادی ایران برای تحقق عدالت و صلح آماده شد

برای مسابقات جهانی دانمارک؛ ترکیب تیم ملی کشتی آزاد مشخص شد

وطن امروز:

رهبر انقلاب با وقف اموال و دارایی های دانشگاه آزاد موافقت نکرده اند

سعید جلیلی خبر داد: بسته پیشنهادی ایران در راه بروکسل

جان بولتون گزارش البرادعی را به سود ایران تحلیل کرد؛ تحریم ایران بی فایده است

با ابلاغ مصوبه ای از سوی رئیس جمهور، مبنای قانونی کاهش ساعات کاری ادارات دولتی در ماه رمضان اعلام شد

همشهری:

مصوبه دیروز شورای شهر تهران؛ کرایه سرویس مدارس امسال افزایش نمی یابد

در گزارش رسمی وزارت نفت اعلام شد؛ 255 میلیارد دلار درآمد نفت در 4 سال اخیر

اعلام آمادگی ایران برای ارائه بسته پیشنهادی جدید به 1+5

شست و شوی برج آزادی پس از 28 سال

هدف واقتصاد:

رئیس کل بانک مرکزی در بیستمین همایش بانکداری اسلامی از تزریق پول به واحدهای تولیدی خبر داد: قفل های بانک مرکزی باز می شود

رئیس جمهور ابلاغ کرد: دلایل قانونی کاهش ساعات کار ادارات در ماه رمضان

هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: ممنوعیت حضور نمایندگان در افطاری ریاست جمهوری