بزرگترین پایانه مرزی مسافری آماده افتتاح شد

سعید عبداللهی در گفتگو با مهر گفت: سالن مسافری پایانه مرزی مهران ظرفیت جابجایی 20 هزار نفر در روز را فراهم می کند.

وی همچنین از تلاش و برنامه ریزی برای راه اندازی 4 پایانه مرزی دیگر ( تمرچین، باشماق، شملچه و چزابه ) خبر داد.

عبداللهی افزود: با توجه به اینکه بیشترین حجم صادراتی در سال گذشته با عراق انجام شده است، اولویت خود را در ساخت پایانه ها در مرز کشور عراق قرار داده ایم.

مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی از راه اندازی سالن تجاری پایانه مرزی مهران در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تا کنون بیش از 85 درصد از فضای فیزیکی این سالن تکمیل شده است.

به گزارش مهر، پایانه مرزی مهران که عملیات ساخت آن از اواخر سال 85 شروع شده است، با ظرفیت حدود 20 هزار نفر در روز در بخش مسافری در گستره ای حدود 42 هکتار برای ساخت در یکی از مهمترین کانونهای زوار و صدور کالا به کشور عراق قرار دارد.

برای ساخت این پروژه تا کنون حدود 170 میلیارد ریال هزینه شده است.