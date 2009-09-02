رونمایی از نسخه نفیس "الدعا" به قلم نیشابوری در موزه ملک

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از نسخه نفیس "الدعا" روز شنبه 14 شهریورماه همزمان با آیین گرامیداشت میلاد امام حسن(ع) برگزار می‌شود.

این برنامه که طبق وقفنامه مرحوم حاج حسین آقاملک برگزار می‌شود ساعت 19 تا 20:30 در محل کتابخانه و موزه ملی ملک واقع در خیابان امام خمینی، سردرباغ ملی، خیابان ملل متحد میزبان دعوت‌شدگانی از مدیران و کارشناسان موزه‌ها و کتابخانه‌ها، اهالی فرهنگ و رسانه‌ها است.

مجموعه "الدعا" شامل دعای صباح امیرالمومنین (ع)، چند ادعیه در طلب رزق و تعقیبات نماز صبح در سال 1243 هجری قمری است که یک نسخه از آن هم توسط ام سلمه دختر فتحعلی شاه قاجار کتابت شده است.

