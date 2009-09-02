به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد "ارتش خاموش" به کارگردانی ژان فن ده فلده داستانی چندزبانی درباره شخصیتی به نام ادوارد است که در آفریقا به دنبال یک سرباز نوجوان می‌گردد. نقش ادوارد را در این فیلم مارکو بورساتو یکی از ستارگان موسیقی پاپ هلند ایفا کرده است.

"ارتش خاموش" دسامبر سال گذشته با نام Wit licht در مدت زمانی 115 دقیقه‌ای در سینماهای هلند روی پرده رفت و سپس دوباره تدوین شد و زمان آن به 92 دقیقه کاهش یافت. تهیه‌کنندگان فیلم نام "ارتش خاموش" را برای آن انتخاب و فیلم را به بخش نوعی نگاه شصت و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کن معرفی کردند.

ژان فن ده فلده متولد 1957 در کنگو است و حدود 10 فیلم سینمایی در مقام کارگردان در کارنامه دارد. دختر 20 ساله او یانیک از بازیگران سینمای هلند است که نخستین بار در 10 سالگی مقابل دوربین رفت و در بیش از 10 فیلم بازی کرده است. "ارتش خاموش" بیش از دو میلیون یورو از اکران در سینماهای هلند درآمد داشته است.

سینمای هلند پیش از این هفت بار نامزد اسکار شده و سه جایزه هم برده است. اسامی پنج نامزد نهایی اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان تا هفتم فوریه 2010 اعلام و برنده نهایی این رشته در مراسم اسکار هشتاد و دوم در هفتم مارس معرفی می‌شود. آخرین مهلت ارسال فیلم‌های غیر انگلیسی‌زبان به اسکار امسال اول اکتبر است.