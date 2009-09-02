توحیدی در گفتگو با مهر:پیشنهاد خانه سینما برای انحلال نهادهای سینمایی ناکارآمد و فرسوده

فرهاد توحیدی درباره مخالفت‌هایی که با پیشنهاد انحلال مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و انجمن سینمای جوان بر اساس لایحه قانون تشکیل سازمان نظام سینمایی شده به خبرنگار مهر گفت: به نظر می‌رسد این جوی که در حال حاضر به وجود آمده متاسفانه هیچ ربطی به آنچه در واقع اتفاق افتاده ندارد.

وی ادامه داد: لایحه قانون تشکیل نظام سینمایی و حمایت از حقوق مادی و معنوی آثار سینمایی بهمن 87 تدوین و برای بحث و بررسی بین خبرگان و بزرگان به نظرخواهی گذاشته شد. این لایحه پس از انجام اصلاحاتی روی آن در اختیار تمام صنوف قرار گرفت و از آنها درخواست شد اگر نظری دارند به هیئت مدیره خانه سینما اعلام کنند که در صورت لزوم لحاظ شود.

توحیدی افزود: بعضی از صنوف مانند کانون کارگردانان نظر خود را مشروح و دقیق به ما اعلام کردند که بخش اعظم آن مورد توجه قرار گرفت. این لایحه در حال حاضر بیش از دو ماه است روی سایت خانه سینما در دسترس همگان قرار دارد و پیشنهاد انحلال مرکز گسترش و انجمن سینمای جوان چیزی نیست که به این شکل عنوان شده است.

عضو هیئت مدیره خانه سینما گفت: در این چهار سال موسسه رسانه‌های تصویری و مرکز گسترش بسیار خوب کار کردند و کارنامه انجمن سینمای جوان هم خوب بود. اما همین مدیریت را با بنیاد سینمایی فارابی مقایسه کنید. اگر همین موسسه‌ها مدیریتی مانند فارابی داشتند چه می‌شد؟ با آمدن و رفتن مدیران این تشکیلات خلاف ماموریت‌های خود عمل می‌کنند.

توحیدی با اشاره به تشکیلات معاونت سینمایی ارشاد افزود: معاونت سینمایی با هزار نیرو برای تولید 60 تا 70 فیلم سینمایی و چند برابر آن فیلم کوتاه و مستند کار می‌کند. این تشکیلات در شکل کارآمد با 100 نیرو نیز می‌تواند کار کند. سازمانی با معدل تحصیلات نزدیک دیپلم و برخی سازمان‌ها مثل فارابی با 300 نیرو از چه تعداد تولید در سال حمایت کرده‌اند؟

دبیر سیزدهمین جشن بزرگ سینمای ایران خاطرنشان کرد: سال گذشته بودجه سینمای ایران بالغ بر 40 میلیارد تومان بود که بالاترین بودجه در میان بخش‌های هنری فرهنگی به حساب می‌آید. مطابق آمار رسمی تعداد تولیدهای سینمایی 23 فیلم بوده و کمترین آمار را در بخش تولید داشتیم. پس بقیه این بودجه چه شده است؟

وی با اشاره به لایحه قانون تشکیل سازمان نظام سینمایی افزود: این لایحه پیشنهاد می‌کند سازمان‌های ناکارآمد منحل شوند و صندوق حمایت از تولید جایگزین آن شود. در این لایحه آمده که بخش اعظم نیروها از خود سینماگران باشند. البته این لایحه در حد پیشنهاد است که به دولت تقدیم شده و دولت نیز آن را باید برای بحث و بررسی و تصویب به مجلس ارائه کند.

توحیدی تاکید کرد: این قانون با مطالعه سازمان سینمایی کشورهای صاحب سینما تدوین شده و بیشترین هدف آن شفاف‌سازی در زمینه مقررات و وظایف است. هیئتی متشکل از سینماگران و دولت صندوق حمایت از تولید را اداره می‌کنند و دولت برای تولید هر اثر بودجه تخصیص می‌دهد و در 48 ساعت اطلاعات در پایگاه صندوق حمایت اعلام می‌شود تا چیزی پشت پرده نباشد.

عضو خانه سینما ادامه داد: در هیئت مدیره این صندوق نمایندگان دولت و سینماگران عضو هستند و این خود سینماگران هستند که در اختصاص بودجه نظارت و دخالت دارند. البته با توجه به شرایط پیش آمده خانه سینما آمادگی دارد سینمای مستند و کوتاه را از لایجه نظام سینمایی حذف و آن را فقط برای سینمای حرفه‌ای پیگیری کند.

وی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد: این اصل در قانون اساسی عنوان می‌کند که دولت باید تصدیگری خود را در حوزه‌های مختلف کاهش دهد و آنها را واگذار کند و وظیفه اجرای آن را به بخش خصوصی بدهد. البته در حوزه خدمات در سینما این موضوع تا حدودی اجرا شده است.

توحیدی تاکید کرد: ما معتقدیم 1000 نیروی معاونت سینمایی تناسبی با تولیدهای سینمای ما ندارد. یک سازمان کارآمد با ستادی محدود می‌تواند این کار را انجام دهد و بودجه هزینه جانبی صرف تولید در سینما شود. اینها سازمان‌هایی فرسوده هستند که متناسب با رشد سینمای ایران حرکت نکرده‌اند، پویا نیستند و باید به روز شوند.

وی ادامه داد : این لایحه عنوان می‌کند که اگر برخی از این سازمان‌ها و مراکز منحل و به بخش خصوصی واگذار شوند، بهتر است. عملا تاکید بر گسترش کمی سازمان‌های دولتی باعث می‌شود بخش خصوصی ضعیف و بی‌جان شود. این لایحه روح تقویت بخش خصوصی را افزایش می‌دهد و سهم سازمان‌های مردم‌نهاد را بیشتر می‌کند و کارها را به مردم می‌سپرد.

عضو هیئت مدیره خانه سینما درباره ارائه لایحه قانون تشکیل سازمان نظام سینمایی به دولت گفت: این لایحه بهمن 87 در دیدار کارگردانان به رئیس جمهوری ارائه شد، اما تا امروز مسکوت مانده است. بحث ما در جلسه با وزیر پیشنهادی ارشا درباره این لایحه نبود، بلکه ما بیشتر درباره عملکرد مدیریت فرهنگی در دولت نهم، سانسور و ممیزی، اعتراض به شفاف نبودن تخصیص اعتبارها، توهین‌های مکرر مدیران فرهنگی به سینماگران و مجموعه سیاست‌های فرهنگی دولت نهم گفتگو کردیم.

توحیدی در پایان گفت: لایحه صرفا به درخواست دکتر حسینی به وی ارائه شد. ایشان در این جلسه برنامه خود را ارائه کردند و از ما خواستند اگر نقدی داریم بیان کنیم. خواست خانه سینما دنبال کردن این لایحه است که فعلا در حد یک پیشنهاد است و هنوز می‌تواند کار کارشناسی بر روی آن انجام شود. در نهایت بخش‌های مورد اجماع به دولت ارائه می‌شود و پس از آن برای تصویب به مجلس شورای اسلامی می‌رود.