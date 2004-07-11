نه ملي پوشان محك جدي خوردند، نه بوسنياك

به گزارش خبرنگار" مهر" صربستان ومونته نگرومهد بسكتبال دنياست ودراين مساله شكي وجود ندارد، اما حال كه فرصت مغتنمي پيش آمده تااردويي تداركاتي دراين كشوربرپا شود، آن هم با وجود كمبودهاي فراوان مالي، آيا قرارگرفتن درمقابل تيمهايي كه اسم ورسم چنداني دربسكتبال اين كشورندارند، دردي ازبسكتبال ما دوا خواهد كرد؟ آيا بايد به واقع پذيرفت كه ملي پوشان بسكتبال ايران، امروزدرمهد بسكتبال دنيا، تيمهاي صاحب نام اين كشوررا با اختلافي قابل توجه با شكست مواجه كرده اند كه اگرچنين باشد قهرماني غرب آسيا وحتي قهرماني آسيا براي تيم ملي كشورمان، ازاين به بعد بايد امري ساده باشد، اما اگرچنين نيست وبوسنياك نتوانسه است شرايط را طوري مهيا كند كه ملي پوشان كشورمان بتوانند درمقابل تيمهاي استخواندار وقدرتمند صربستان ومونته نگروقراربگيرند، پس هدف اصلي ازحضوردراين اردوي تداركاتي با صرف هزينه هاي فراوان، محقق نشده است، چرا كه قرارگرفتن درمقابل تيمهاي ضعيف درداخل كشورخودمان نيزامكان پذيربود!

بوسنياك اعلام كرده بود كه قرارگرفتن درمقابل تيمهاي غيرآسيايي قوي تر، همسطح وضعيف ترازتيم ملي بسكتبال ايران باعث مي شود كه توانمنديهاي تيم بالا رفته ونقاط قوت وضعفها مشخص شود تا زمانيكه ملي پوشان درمقابل تيمهاي برترآسيا صف آرايي مي كنند، موفق ترازگذشته وحتي شگفتي آفرين باشند وسه بازي با سه تيم قوي صربستاني دراين اردومدنظربود كه گويا به استثناء تيم اسلوگاه كه دراولين ديدار، حريف كشورمان بود وملي پوشان را شكست داد، بقيه حريفان طي اردودرجمع قويترها و حتي هم سطحهاي تيم ايران قرار نمي گرفته اند واين درحاليست كه مربي صربستان اعلام كرده بود بهترين بازيكنان ومربيان دنيا درطول تابستان دركمپ يوباك حضور پيدا مي كنند كه مراوده با آن وقرارگرفتن مقابل آنان محك خوبي براي تيم ملي كشورمان خواهد بود.

تيم ملي كشورمان پنجم مردادماه بايد مقابل حريفان قدرتمند غرب آسيا قراربگيرد واگرچه باتوجه به تركيب جوان وبانشاط تيم ملي ايران، قهرماني اين رقابتها دورازدسترس نيست، اما نبايد كتمان كرد كه منطقه غرب آسيا، يكي ازقدرتمندترين مناطق است كه گذرازسد حريفان كاربسيارسخت وطاقت فرسايي است وملي پوشان وكادرآنان براي كسب قهرماني درغرب آسيا بايد با تمام توان ظاهرشده وآنچه كه درچنته دارند به منصه ظهوربرسانند واين موضوع هم انكارناپذير است كه هراردوي تداركاتي خارج از كشور بالاخره نكات مثبتي هم دارد كه اميدواريم نكات مثبت اردوي صربستان سواي قرار گرفتن درمقابل حريفان ضعيف! آنقدر مفيد فايده قرار بگيرد تا بتواند تجاربي ثمر بخش را براي جوانهاي ملي پوش با انگيزه دراين مسابقات مهيا كرده باشد و ميزباني مسابقات مردان غرب آسيا با قهرماني ملي پوشان كشورمان به پايان برسد ونهايتا دست اندركاران ومتوليان بسكتبال كشور، از اين پس براي حضوردراردوهاي تداركاتي خارج ازكشوربا بررسي تمام جوانب امر، بهترينها را انتخاب كنند.